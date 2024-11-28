الخصائص التطورية للطفل في عمر 7 سنوات.. وكيف يُقدّم الآباء المساعدة؟

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
والسؤال: ما هو التصرف الإيجابي تجاه الطفل عندما يبلغ من العمر 7 سنوات وكيف يمكن تدعيمه؟ وماذا يمكن لطفل في سن السابعة أن يفعل؟ يُجيب على الأسئلة الدكتور محمود مهدي أستاذ التربية وعلم النفس، مع توضيح لبعض الأفكار والأنشطة لتفاعل الآباء والأمهات مع طفلهم.
الخصائص التطورية للأطفال في سن 7 سنوات
ويتم ذلك من خلال مراقبة المهارات الأساسية المتوقع اكتسابها في فترات معينة، وكذلك فهم خصائص تطور الطفل، ما يوفر لك خارطة طريق حول كيفية التفاعل مع الطفل في كل مرحلة.
"7سنوات" فترة خاصة للطفل
وجود أطفال يبلغون من العمر 7 سنوات في بيئات اجتماعية مثل المدرسة له تأثير كبير على خصائص تطورهم خلال هذه الفترة، خاصة في المجالات الاتصالية والعاطفية، لهذا يجب على الآباء دعم أطفالهم دائماً وبذل جهود لجعلهم يشعرون بالراحة في محيطهم الجديد، بالإضافة لتعزيز قدرات الطفل على التركيز الذهني والجسدي أمر مهم للغاية.
تطورات الطفل المعرفية في سن 7 سنوات
اكتساب أفضل لمهارات القراءة والكتابةيستفيد الطفل البالغ من العمر 7 سنوات من قدراته التطورية وما يتعلمه في المدرسة في مجال القراءة والكتابة، والممارسة المنتظمة للقراءة والكتابة تعتبر أمراً حيوياً لتعلم هذه المهارات بشكل مريح، يُوصى بأن يدعم الآباء طفلهم البالغ من العمر 7 سنوات في هذا المجال.
تطوير نمط تعلم مفضل؛ تُقسم أنماط التعلم، بما في ذلك الرؤية، والأنماط السمعية والحركية، والقراءة والكتابة، إلى أنواع مختلفة في سن 7 سنوات؛ إذ يكتشف الأطفال أي نمط تعلم يناسبهم بشكل أفضل، ويمكن للآباء دعم خصائص تطور طفلهم بفاعلية استناداً إلى النمط التعليمي الذي يفضلونه.
هل تودين الاطلاع إلى.. أهمية القراءة والثقافة مع بداية الدراسة؟
التطورات العاطفية في سن 7 سنواتيتعرض الطفل في السابعة من العمر لمجموعة متنوعة من الخصائص التطورية العاطفية، خاصةً عندما يجدون أنفسهم في بيئة اجتماعية جديدة، والخصائص العاطفية للطفل في عمر 7 سنوات هي:
تطور العطف:إحدى الخصائص التطورية العاطفية الأكثر أهمية لطفل في عمر 7 سنوات هو تطور العطف، يصبح الطفل في السابعة من العمر على دراية بمشاعر من حولهم ويصبحون أكثر حساسية تجاهها، بل ويتعلمون وضع أنفسهم في مواقف الآخرين.
السيطرة على المشاعر بشكل أفضل:الطفل في عمر 7 سنوات يبدأ في تعلم السيطرة على المشاعر، على سبيل المثال، قد يعرف الطفل أنه لا يجب أن يغضب ويصرخ في الأماكن العامة؛ وعرض المشاعر المناسبة للوضع قد يكون فكرةً تعبر عن ذهن طفل في السابعة من العمر.
تقدير أفكار الآخرين:الطفل في هذا العمر لا يقوم بفهم مشاعر الآخرين فقط، ولكن أيضاً في تقدير أفكارهم، قد يتساءل الطفل في السابعة من العمر عما يفكر الآخرون فيه، وربما يقلقون بشأن ذلك، ولمنع الانتقال إلى اضطرابات القلق لدى الطفل، يجب على الآباء دائماً تقديم الدعم العاطفي.
تطور مهارات التواصل في سن 7 سنواتتحسن إتقان اللغة بشكل كبير.. القدرة على التعبير عن المشاعر والأفكار بشكل أكثر تفصيلًا، من خلال دمج التطور العاطفي والاتصالي، كما يستطيع التحدث عن مشاعره وأفكاره بشكل أكثر تفصيلًا، باستخدام المساهمات من ما يتعلمونه في المدرسة.
كما يتمكن الأطفال في عمر 7 سنوات من بناء جمل أطول بكثير مقارنة بالسابق.
تحسن النطق.. إذ تصبح الكلمات التي ينطقها الطفل أكثر سهولةً في الفهم بواسطة الآخرين، وبطبيعة الحال، قد يكون هناك بعض الزلات في اللسان، والمشاركة في محادثات مع طفل في السابعة من العمر ستدعم تطوره الاتصالي، مع تطور القدرات للطفل في جانب التواصل، يبدأ الطفل في سن 7 سنوات في متابعة المحادثات بشكل أفضل، عادةً ما لا ينشغل انتباهه خلال المحادثات، يمكنه فهم الجمل التي يسمعها من البداية إلى النهاية، ويمكنه إضافة تعليقاته الخاصة عليها.
أنشطة يمكن القيام بها مع طفل الـ7 سنوات
المشاركة في تمارين القراءة والكتابة معًا.. يتعلم الأطفال البالغون من العمر 7 سنوات القراءة والكتابة في المدرسة، ويستطيع الآباء مساعدة الأطفال بشكل كبير؛ بالعثور على كتاب مناسب لمستوى طفلكم وقراءته معه، أو كتابة كلمات وجمل عشوائية؛ للمساعدة في تطوير مهارات الكتابة.
إنشاء الحرف اليدوية معاً.. من خلال أخذ أقلام وورق ومقص، نوصي بالشروع في مشروع حرفي ممتع وإبداعي مع طفلكم البالغ من العمر 7 سنوات! مع اتخاذ قرار بما ستصنعونه مع طفلكم، بهذه الطريقة سيتطور كل من جانبهم الإبداعي ومهاراتهم اليدوية.
لعب ألعاب الكرة.. الأطفال البالغون من العمر 7 سنوات، والذين تتحسن لديهم التنسيق بين اليدين والعينين، يستمتعون بلعب ألعاب الكرة، في يوم جميل، احصل على كرة واقضِ بعض الوقت الممتع في الهواء الطلق مع طفلكم البالغ من العمر 7 سنوات.
كيفية التصرف تجاه الطفل.. يتعلم الطفل في سن السابعة التحكم في مشاعره ولكن قد لا ينجح دائماً، وعدم دعم الأبوين له تتسبب في النظر إلى آراء الآخرين قلقاً، لذا من المهم دائماً دعم الطفل وطمأنته بأنه ليس وحده.
وزن الطفل في عمر 7 سنوات.. في المتوسط، يزن الفتى في السابعة من عمره حوالي 23 كجم، بينما تزن الفتاة حوالي 22 كجم، من المهم أن نتذكر أن هذا التقييم قد يختلف اعتماداً على طول الطفل.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.