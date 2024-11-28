الخصائص التطورية للطفل في عمر 7 سنوات.. وكيف يُقدّم الآباء المساعدة؟

الخصائص التطورية للأطفال في سن 7 سنوات

السابعة سن دخول المدرسة

"7سنوات" فترة خاصة للطفل

طفل السابعة يتعلم مهارات جديدة

تطورات الطفل المعرفية في سن 7 سنوات

طفل السابعة يحب لعب الكرة

اكتساب أفضل لمهارات القراءة والكتابة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - يخضعإلى تغيرات ملحوظة؛ فيكتسبون سلوكيات ومهارات ومشاعر واهتمامات جديدة، كما يمكنهم أن يتعلموا القراءة والكتابة، وتطوير مهاراتهم الرياضية ، والتعرف إلى معنى التعاطف، واستخدام مهارات الحركة بشكل فعال، بجانب القدرة على التعبير عن المشاعر والأفكار، ولكن قد لا ينجحون دائماً.والسؤال: ما هو التصرف الإيجابي تجاه الطفل عندما يبلغ من العمر 7 سنوات وكيف يمكن تدعيمه؟ وماذا يمكن لطفل في سن السابعة أن يفعل؟ يُجيب على الأسئلة الدكتور محمود مهدي أستاذ التربية وعلم النفس، مع توضيح لبعض الأفكار والأنشطة لتفاعل الآباء والأمهات مع طفلهم.سن السابعة هو عمر الذهاب للمدرسة، وهو الوقت الحاسم لاكتساب مهارات مهمة بشكل كبير، ربما احتل فيها الطفل مكانةً خاصةً، لهذا فإن الوعي بالخصائص التطورية للطفل في سن السابعة، في المجالات الجسدية، والإدراكية، والعاطفية، والاتصالية من الضروريات.ويتم ذلك من خلال مراقبة المهارات الأساسية المتوقع اكتسابها في فترات معينة، وكذلك فهم خصائص تطور الطفل، ما يوفر لك خارطة طريق حول كيفية التفاعل مع الطفل في كل مرحلة.السبب الرئيسي الذي يجعل عمر 7 سنوات فترة خاصة في تطور الطفل هو كونه عمر البدء في المدرسة؛ حيث يقوم الطفل بخطوة كبيرة تتمثل في الحضور إلى المدرسة، سواءً اجتماعياً أو في تعلم مهارات جديدة، كما يمكنه في هذا العمر من اكتساب مهارات أكثر تعقيداً وفائدة مقارنة بالسنوات السابقة.وجود أطفال يبلغون من العمر 7 سنوات في بيئات اجتماعية مثل المدرسة له تأثير كبير على خصائص تطورهم خلال هذه الفترة، خاصة في المجالات الاتصالية والعاطفية، لهذا يجب على الآباء دعم أطفالهم دائماً وبذل جهود لجعلهم يشعرون بالراحة في محيطهم الجديد، بالإضافة لتعزيز قدرات الطفل على التركيز الذهني والجسدي أمر مهم للغاية.تحسين المهارات الرياضية.. نجد الطفل أكثر براعةً في الرياضيات نتيجة لتطوره الذهني الخاص وما يتعلمه في المدرسة، وبدعم من الآباء والمعلمين، يمكن تعليم الأطفال العمليات الحسابية الأساسية في هذا العمر.يستفيد الطفل البالغ من العمر 7 سنوات من قدراته التطورية وما يتعلمه في المدرسة في مجال القراءة والكتابة، والممارسة المنتظمة للقراءة والكتابة تعتبر أمراً حيوياً لتعلم هذه المهارات بشكل مريح، يُوصى بأن يدعم الآباء طفلهم البالغ من العمر 7 سنوات في هذا المجال.تطوير نمط تعلم مفضل؛ تُقسم أنماط التعلم، بما في ذلك الرؤية، والأنماط السمعية والحركية، والقراءة والكتابة، إلى أنواع مختلفة في سن 7 سنوات؛ إذ يكتشف الأطفال أي نمط تعلم يناسبهم بشكل أفضل، ويمكن للآباء دعم خصائص تطور طفلهم بفاعلية استناداً إلى النمط التعليمي الذي يفضلونه.

هل تودين الاطلاع إلى.. أهمية القراءة والثقافة مع بداية الدراسة؟

التطورات العاطفية في سن 7 سنوات

تطور العطف:

السيطرة على المشاعر بشكل أفضل:

تقدير أفكار الآخرين:

تطور مهارات التواصل في سن 7 سنوات

أنشطة يمكن القيام بها مع طفل الـ7 سنوات

أب يشارك طفلته القراءة

يتعرض الطفل في السابعة من العمر لمجموعة متنوعة من الخصائص التطورية العاطفية، خاصةً عندما يجدون أنفسهم في بيئة اجتماعية جديدة، والخصائص العاطفية للطفل في عمر 7 سنوات هي:إحدى الخصائص التطورية العاطفية الأكثر أهمية لطفل في عمر 7 سنوات هو تطور العطف، يصبح الطفل في السابعة من العمر على دراية بمشاعر من حولهم ويصبحون أكثر حساسية تجاهها، بل ويتعلمون وضع أنفسهم في مواقف الآخرين.الطفل في عمر 7 سنوات يبدأ في تعلم السيطرة على المشاعر، على سبيل المثال، قد يعرف الطفل أنه لا يجب أن يغضب ويصرخ في الأماكن العامة؛ وعرض المشاعر المناسبة للوضع قد يكون فكرةً تعبر عن ذهن طفل في السابعة من العمر.الطفل في هذا العمر لا يقوم بفهم مشاعر الآخرين فقط، ولكن أيضاً في تقدير أفكارهم، قد يتساءل الطفل في السابعة من العمر عما يفكر الآخرون فيه، وربما يقلقون بشأن ذلك، ولمنع الانتقال إلى اضطرابات القلق لدى الطفل، يجب على الآباء دائماً تقديم الدعم العاطفي.تحسن إتقان اللغة بشكل كبير.. القدرة على التعبير عن المشاعر والأفكار بشكل أكثر تفصيلًا، من خلال دمج التطور العاطفي والاتصالي، كما يستطيع التحدث عن مشاعره وأفكاره بشكل أكثر تفصيلًا، باستخدام المساهمات من ما يتعلمونه في المدرسة.كما يتمكن الأطفال في عمر 7 سنوات من بناء جمل أطول بكثير مقارنة بالسابق.تحسن النطق.. إذ تصبح الكلمات التي ينطقها الطفل أكثر سهولةً في الفهم بواسطة الآخرين، وبطبيعة الحال، قد يكون هناك بعض الزلات في اللسان، والمشاركة في محادثات مع طفل في السابعة من العمر ستدعم تطوره الاتصالي، مع تطور القدرات للطفل في جانب التواصل، يبدأ الطفل في سن 7 سنوات في متابعة المحادثات بشكل أفضل، عادةً ما لا ينشغل انتباهه خلال المحادثات، يمكنه فهم الجمل التي يسمعها من البداية إلى النهاية، ويمكنه إضافة تعليقاته الخاصة عليها.

المشاركة في تمارين القراءة والكتابة معًا.. يتعلم الأطفال البالغون من العمر 7 سنوات القراءة والكتابة في المدرسة، ويستطيع الآباء مساعدة الأطفال بشكل كبير؛ بالعثور على كتاب مناسب لمستوى طفلكم وقراءته معه، أو كتابة كلمات وجمل عشوائية؛ للمساعدة في تطوير مهارات الكتابة.

إنشاء الحرف اليدوية معاً.. من خلال أخذ أقلام وورق ومقص، نوصي بالشروع في مشروع حرفي ممتع وإبداعي مع طفلكم البالغ من العمر 7 سنوات! مع اتخاذ قرار بما ستصنعونه مع طفلكم، بهذه الطريقة سيتطور كل من جانبهم الإبداعي ومهاراتهم اليدوية.

لعب ألعاب الكرة.. الأطفال البالغون من العمر 7 سنوات، والذين تتحسن لديهم التنسيق بين اليدين والعينين، يستمتعون بلعب ألعاب الكرة، في يوم جميل، احصل على كرة واقضِ بعض الوقت الممتع في الهواء الطلق مع طفلكم البالغ من العمر 7 سنوات.

كيفية التصرف تجاه الطفل.. يتعلم الطفل في سن السابعة التحكم في مشاعره ولكن قد لا ينجح دائماً، وعدم دعم الأبوين له تتسبب في النظر إلى آراء الآخرين قلقاً، لذا من المهم دائماً دعم الطفل وطمأنته بأنه ليس وحده.

وزن الطفل في عمر 7 سنوات.. في المتوسط، يزن الفتى في السابعة من عمره حوالي 23 كجم، بينما تزن الفتاة حوالي 22 كجم، من المهم أن نتذكر أن هذا التقييم قد يختلف اعتماداً على طول الطفل.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.