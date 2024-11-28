لماذا يبكي الرضيع ويرضع بشكل متقطع أثناء الرضاعة من الأم ؟

حدوث المغص مع الرضاعة

توقعي أن يبكي طفلك الرضيع خلال الرضاعة بسبب حدوث المغص في بطنه وتلوي أمعاءه مع تكاثر الغازات فيها مما يجعل دخول المزيد من الحليب إلى بطنه مشكلة أخرى تواجهه وتزيد من ألمه فيترك صدر الأم ويبدأ في البكاء، ولذلك فمشكلة تراكم الغازات وحدوث الانتفاخ بسببها تؤدي لعزوف الرضيع عن مواصلة الرضاعة بل إنه يبكي بكاءً مؤلماً وسوف تلاحظين أنه يشد ساقيه ويضمهما إلى بطنه خلال البكاء إضافة إلى أنه يشد قبضتي يديه، ولذلك يجب أن تعرفي أن سبب هذه الحركات هو المغص وعليك استخدام عدة نصائح لتقليل شعوره المؤلم به رغم أنه لم يتم التوصل إلى علاج المغص عند الرضع في الشهور الأولى والذي قد يكون تشريحياً يحدث لدى الرضع جميعاً.

قومي بتدليك بطن الرضيع بالقليل من زيت الزيتون الدافىء عكس عقارب الساعة، ثم مرّني ساقيه بطريقة عجلتي الدراجة لعدة دقائق وكرري العملية كلما قمت بتغيير الحفاض، حيث تساعد هاتان الطريقتان بشكل كبير في تخليص الرضيع من الغازات، ويمكنك أيضاً أن تقومي بعملية التكريع بعد كل رضعة من كل ناحية من صدرك لكي يفرغ الغازات والهواء الذي يبتلعه خلال الرضاعة مع التأكد من أن الرضيع يضع كامل الحلمة في فمه لكي لا يبتلع الهواء، ومع تقدم عمره وبعد أربعة أشهر يفيد تقديم مستحلب الكمون له في علاج الغازات وتهدئة المغص بشكل فعال وبعد ذلك يمكن استئناف الرضاعة.

وجود فطريات في الفم

فطريات الفم عند الرضيع

لاحظي أن تكاثر الفطريات سواء في تجويف الفم عند الرضيع أو على لسانه يجعل الرضاعة مؤلمة وشاقة بالنسبة للرضيع، حيث إن الفطريات تتكاثر في فم الرضيع بسبب تجمع الحليب في فمه، حيث يصبح الفم بيئة مناسبة لتكاثر الفطريات وفي بعض الأحيان قد يصاب الرضع ممن هم أقل من عمر ستة أشهر بعدوى فطرية تعرف بالمبيضات البيضاء وتظهر أعراض على الرضيع مثل أن تظهر بعض الحبوب أو اللويحات البيضاء التي تشبه الجبن أو اللبن الرائب السميك على شفتي الطفل أو فوق اللسان واللثة وكذلك في الحلق، وتؤدي أيضاً إلى تشقق الجلد في زاويتي الفم، وقد تحدث أن تنزف تلك المنطقة حين تحاول الأم تنظيفها ويظل الرضيع في حالة من البكاء المستمر ويجد صعوبة في الرضاعة والبلع بالإضافة لأن تبدأ المبيضات البيضاء في الظهور على أظافره وكذلك بين طيات جلده.

اعلمي أن المبيضات البيضاء هي عدوى فطرية تحدث بسبب انتقالها من الأم إلى المولود أثناء عملية الولادة الطبيعية، كما أنها قد تنتقل بسبب دخول الفطريات لفم الرضيع من اللهاية التي تبدأ الأم باستخدامها في سن مبكرة للرضيع بدعوى أنها تريد تعويده عليها، كما أن إصابة حلمة صدر الأم بعدوى فطرية قد يؤدي إلى أن تنتقل إلى الرضيع وذلك خلال عملية الرضاعة الطبيعية، وتتسبب في إصابته بداء المبيضات، ويتم علاجها باستخدام كريم أو هلام " جيل" خاص يتم وضعه داخل الفم ويمكن أن تضعه الام حول حلمتيها أيضاً.

انسداد أنف الرضيع

انسداد أنف الرضيع

إصابة الرضيع بحالة من الارتجاع المريئي

رضيع هزيل ويبكي

لاحظي أن طفلك قد يعاني من حالة تعرف بالارتجاع المريئي الصامت، وهي حالة أو شكل من أشكال الارتجاع المريئي الذي يحدث عند الرضع بسبب انتقال الحمض المعدي الذي يتم إفرازه في معدة الطفل إلى المريء بدلاً من الأمعاء؛ ما يؤدي إلى إصابة الرضيع بالعديد من الأعراض مثل؛ القيء بعد كل رضعة أو خلال الرضاعة بشكل مستمر، وإصابة الرضيع بحالة من التجشؤ والغثيان فتلاحظ الأم أنه يفتح فمه وكأنه يوشك على القيء والصعوبة في الرضاعة، وحدوث التهابات في الأذن بشكل متكرر، ومن الطبيعي أن يحدث لدى الرضيع صعوبة في التنفس.

اعلمي أن الارتجاع المريئي الصامت وفي حال اكتشافه يمكن علاجه وتعافي الرضيع منه وعودته إلى الرضاعة دون مشاكل، حيث يمكن أن يصف الطبيب بعض الأدوية التي تساعد في تقليل إنتاج الحمض المعدي، وبالتالي تؤدي إلى تقليل الأعراض المصاحبة له ومنها صعوبة الرضاعة، ويصف الطبيب أيضا أدوية أخرى تساعد على تخفيف الألم في مقدمة معدة الرضيع والتهيج، كما يمكن للأم أن ترضع الطفل وهو بشكل عمودي لتقليل الارتجاع والتحلي بالصبر، بحيث يرضع على دفعات حتى لا يتقيأ ويحدث لديه تراجع في الوزن وتبدو عليه أعراض الهزال وسوء التغذية.

الحلمة الغائرة عند الأم

توقعي أن يجد طفلك الرضيع صعوبة في الرضاعة بسبب وجود مشكلة لديك، وهي الحلمة الغائرة، حيث يجد الرضيع صعوبة في الإمساك بها خلال الرضاعة فيتوقف ويبكي لأنها تفلت من بين فكيه الخاليين من الأسنان، ولذلك فمشكلة الحلمة الغائرة وكيف تتغلبين على مشاكل الحلمة والرضاعة؟ يجب أن تسعين إلى حلها خلال مرحلة الحمل وليس بعد الولادة، فيجب أن تقومي بتدليك حلمتي صدرك بزيت الزيتون أو زيت اللوز عدة مرات يومياً مع سحب الحلمة إلى الخارج بأطراف أصابعك، وبعد الولادة يجب أن تقومي بهذه الخطوة مع الترطيب وتغطية الحلمة بسرعة بعد الانتهاء من الرضاعة لكي لا تتعرض للجفاف ويفضل مسحها بماء دافىء ونظيف ثم تجفيفها لكي لا تتعرض للتشقق.

قومي باستخدام الحلمة الصناعية في حال ظلت مشكلة الحلمة الغائرة لديك، لكي تتمكني من إرضاع الطفل، ويمكن الحصول بسهولة على الحلمات الصناعية ذات الجودة العالية من الصيدليات ومتاجر بيع مستلزمات الأطفال مع الحرص على تنظيفها وتعقيمها، وفي حال امتنع الطفل عن الإمساك بثدي الأم مرة ثانية يتم استخدام أكواب الرضاعة بشكل مؤقت وإفراغ حليب الأم بها حتى يتم علاج مشكلة ما لدى الطفل الرضيع مثل إصابته بالفطريات ثم تعاود الأم إرضاعه.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - تلاحظ الكثير من الأمهات المرضعات حدوث ظاهرة غريبة وهي أن الرضيع يمسك بصدر الأم لدقيقة ثم يتركه ويبكي وتحاول أن تعاود إرضاعه فيعيد الكرة مرة ثانية والشكوى هي عدم الرضاعة المتواصلة بحيث تصاب الأم بالتعب والإرهاق من محاولات إعادته لإكمال الرضاعة، ولا تعرف الأم أن هناك عدة أسباب تؤدي لهذه المشكلة ويجب أن تحاول معالجتها.تعد الرضاعة الطبيعية أهم طريقة تغذية للمواليد والرضع، ويجب ألا تتخلى الأم عنها تحت أي ظروف قد تحدث معها أو مع الرضيع، ولذلك فمعرفة أسباب توقف الرضيع عن الرضعة والبكاء يساعدها في إعادته للرضاعة لمدة لا تقل عن سنته الأولى، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة لمياء عيسى، حيث أشارت إلى مشكلة مهمة تواجه الكثير من الأمهات، وهيمن الأم وحلولها في الآتي:توقعي أن يترك رضيعك صدرك بعد دقيقة من الرضاعة بسبب انسداد انفه وعدم قدرته على التنفس، حيث إن إصابة الرضيع بالرشح تؤدي لأن يحدث انسداد في أنفه يستمر لعدة أيام ويجد الرضيع صعوبة في التنفس والنوم وكذلك الرضاعة، ولذلك فيجب على الأم أن تهتم بتنظيف أنف الرضيع أولاً قبل البدء في الرضاعة، وأن تحاول أن تضع محلولاً ملحياً خاصاً في فتحتي الأنف والانتظار لعدة دقائق ثم تقوم بالبدء بعملية الرضاعة، ويفيد أيضاً أن تضع الام قطرات من حليبها في فتحتي الأنف بالتبادل وحيث يساعد حليب الأم على فتح مجاري التنفس بسبب محتواه من المضادات الحيوية الطبيعية التي تقلل من التضخم في الغشاء المبطن للأنف والذي يؤدي لانسداد الأنف، كما يمكن للأم أن تقوم بإرضاع الطفل وهو بشكل عمودي وليس نائماً على ظهره فيمكن أن توقفه أو ترفع مستوى رأسه وجذعه عن مستوى باقي جسمه وتقوم بإرضاعه لكي لا تعمل إفرازات الانف على إغلاق مجرى التنفس لديه، كما يفيد ترطيب الأنف بفوطة مبللة بماء دافىء في فتح الأنف المسدود.قد يهمك أيضاً: أسباب فطريات الفم عند الرضع*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.