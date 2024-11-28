أسماء أولاد قوية تناسب العام الجديد 2025 حسب الحروف الأبجدية 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - على الآباء والأمهات مسؤولية انتقاء اسم للمولود الجديد، يحمل معاني القوة والصدق والرجولة، والأخلاق الحميدة، ويتمتع بقدر كبير من السعادة والطاقة الإيجابية، كل ذلك يمكن جمعه في اسم واحد، يتمتع بهذا القدر من العمق، لذلك اختارت لكم "الخليج 365 وطفلك" أسماء أولاد قوية تناسب العام الجديد 2025 حسب بعض الحروف الأبجدية، كما يفضل الكثيرون انتقاءها احتفالاً بالعام الجديد والمولود الجديد.

أسماء أولاد قوية تناسب العام الجديد 2025 تبدأ بحرف الألف

إياس

إياس: ويعني صغير الصقر



اسم علم يطلق على الذكور، و معناه في اللّغة العربيّة العطاء والمنّة، وهو المصدر من آسه إياسًا، فهو يدلُّ على البهجة والسعادة، فهو من الأسماء العربيّة، ويُقال إنه من أصول أعجميّة ويعني صغير الصقر.

أوس

أوس بِسكون الواو يعني الفرصة أو المنحة أو العطية، وأويس هو الذئب الصغير، والأوْسُ قبيلة قحطانية هي أحد فرعي الأنصار في فجر الإسلام، والآخر الخزرج، وهو من أسماء الأولاد العربية، التي توحي بالقوة، لذلك كانت رائجة في الماضي لدى القبائل.

أرغد

هو اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو الذي طاب عيشه واتسع، أي الشخص الذي يعيش في رفاهية وسعادة، وهو الأهنأ، والأخصب.

آرام

اسم أعجمي يعني الهدوء، والسكينة، والأمان، والراحة، والعلو. وعندما يكون عربيًا، فهو يأتي بمعنى الأعلام، أي الحجارة التي توضع في الصحراء ليلًا للدليل على المكان.

آزر

إسم يطلق على الذكور، وهو من أسماء المواليد الفارسية، ويعني النار، وقد تم ذكره في القرآن، حيث يقول الله تعالى في سورة الأنعام: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ).

إيوان

اسم يطلق على الذكور، ويعني الدار الشامخة المكشوفة الوجه معقودة السقف، ويطلق على البنيان الرّفيع العجيب الصنيعة، المتناهي الحصانة والوثاقة مثل الإيوان الذي بناه كسرى بمدينة المدائن جنوبي بغداد.

والإيوان هو مكان متسع من الدار تحيط به حوائط ثلاث، أو مجلس كبير على هيئة صُفّة واسعة لها سقف محمول من الأمام على عقد يجلس فيه كبار القوم

أسماء أولاد قوية تناسب العام الجديد 2025 تبدأ بحرف الراء

رئاب

اسم مذكر عربي وهو جمع رأب، وهي قطعة من الحجر أو الخشب يتم سد الفجوات بها، وتوحي بالقوة والصلابة، ولذا يعد من أسماء الأولاد المميزة وغير المنتشرة.

راؤول

اسم علم أصله عربي وليس اسم لاتيني كما يظنه البعض فهو يعني سِنٌّ زَائِدَةٌ خَلْفَ الأَضْراسِ. هو كذلك ولد النَّعام، والبعض خص به الحَوْلِيَّ منها، وقد ورد ذكره في الشعر العربي في قول امرؤ القيس: (كأَنَّ مَكانَ الرِّدْفِ منه على رالِ أَراد على رَأْل). فإما هو قد يكون خفف تخفيفًا قياسيًّا، أو أَن يكون أَبدل إِبدالًا صحيحًا لأَن ذلك أَمكن للقافية. الجمع من راؤول: يعني الأسرع. راؤول من الأسماء المنتشرة في المناطق الناطقة باللغة الإسبانية فربما كان سبب انتشاره في الأندلس إبان الحكم الإسلامي لها.

رائف

هو اسم فاعل من: رأف، بمعنى رافق أو راحم، جاء في المحيط في اللغة العربية لابن عباد: رأف: الرَّأْفَةُ: الرَّحْمَةُ... وهو رَائِفٌ بي: أي رَافِقٌ.. وفي المعجم الوسيط: رأف به رأفة: رحمه أشد الرحمة وعطف عليه فهو رائف. وهو الشخص الذي يشفق على الآخرين.

رابي

أصل الاسم عربي، ويعني الصاعد أو النامي، وهو من الفعل ربا أي نما وزاد، وهو من أسماء الذكور المميزة والنادر إطلاقها على المواليد.

راحل

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور، وتعني مسافر ومغادر للمكان الذي يتواجد فيه، وعادةً ما تقال عند السفر دون عودة. والتنقل من مكان إلى مكان، والرحال كذلك صانع الرحال، الرحل ما يجعل على ظهر البعير كالسرج.

رادن

من أسماء الأولاد النادرة، عربي الأصل مشتق من رادنه وهو المُنضِّد، ويقال الغازِل على المِرْدَن، أي: المِغزَل، الذي يتردّد صوته في أنفه، كما يقال الذي يجعل للثوب رُدْناً، أي: أصل الكُمّ وطرفه الواسع، وكانت العرب تضع فيه الدراهم، ومنه القول: ثقُل رُدْنه، أي: كَثُر ماله، كما ورد أن معنى اسم رادن هو الزعفران، ويأتي بمعنى اللون الأحمر الذي خالطت حمرته صفرته.

أسماء أولاد قوية تناسب العام الجديد 2025 تبدأ بحرف التاء

تيام

تيام: أعلى درجات الحب



اسم تيام هو اسم علم ينطبق على الذكور دون الإناث وهو اسم ذو أصول عربية أي أنه متواجد في المعاجم العربية، واسم تيام مشتق من الفعل يُتيم بمعنى أنه وصل إلى مرحلة العشق وهي أعلى درجات الحب.

تالد

أصل الاسم عربي ويعني أيّ القديم والأصيل، والعريق: سواء من المال أو الحَسَب أو المجد. والجمع: تالدون وتِلاد وتوالِدُ، والمؤنث: تالدة، والجمع للمؤنث: تالدات وتوالِدُ.

تهنيد

اسم عربي يطلق على الذكور والإناث، ويعني المائة سنة، ويعني أيضًا صوت الصياح العالي، والتهنيد هو صوت شحذ السيف.

توجان

أصل الاسم أعجمي، يطلق على الإناث والذكور، وهو اسم أعجمي يعني ارتداء التاج وتتويج شخص، وهو من الأسماء المميزة وغير التقليدية في العالم العربي.

وتوجان في الأمازيغية تعني عين ببداية الجبل قرية بربرية لها من العمر أكثر من 1500 سنة أول من سكنها من القبائل الموجودة بها حاليا أولاد بنداده والقلعين وأولاد بنداده يعتقد في انتمائهم إلى الأمازيغ.

تهامي

اسم منسوب إلى سهولة تهامة التي تقع في منطقة شبه الجزيرة العربية، ويعني الإِلْهَامُ، أو إِيقاع شيءٍ في القلب يطمئنُّ له الصدر.

تقِي

تقي هو اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه الرجل الورع المتعبد وبعبادته وصلاحه يقي نفسه من عذاب النار، قال تعالى: ﴿قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا﴾.

أسماء أولاد قوية تناسب العام الجديد 2025 تبدأ بحرف الجيم

جوان

اسم مذكر من أصل فارسي، يعني الفتى أو اليافع، ويقال أنه بمعنى زهرة الربيع، أو عين البقرة. وهو أيضًا مأخوذ من اسم جون، ويمكن أن يطلق على الفتيات بإضافة الألف ليصبح جوانا.

جادي

أصل الاسم إنجليزي، ويطلق على حجر اليشم الذي يتميز بلونه الأخضر، وأصله Jade، وهو من الأسماء المميزة التي يمكن أن تطلق على الذكور أو الإناث. وله معنى آخر باللغة العربية، فهو مشتق من جاد أي الشخص الذي يتخذ طابعاً جاداً في شخصيته.

جاويد

الأصل اللغوي لفظ أجَاوِيد هو من المصدر جود. ويقال قد جاد جَودة وأَجاد: أَتى بالجيد من القول أو الفعل. وأصل الاسم فارسي، ومعناه الخالد، والدائم، والأبدي.

جازي

أصل الاسم عربي، وهو اسم مشتق من (جَازِيَة)، وهي الثواب والعقاب.

جايد

اسم لاتيني يطلق على الذكور، وهو مأخوذ من اسم جايدن، ويعني من يحمد الله ويشكره، كما يعني القاضي، وله معنى آخر وهو "الحجر الأخضر".

جبر

أصل الاسم عربي، وهو الشجاع، والرجل، والمَلِك، والعبد، وتثبيت وقوع القضاء والقدر، والكِبر، والإكراه، والصلاح، وخلاف الكسر، فيُقال: جبر العظم والفقير واليتيم. والجبر فرع من العلوم الرياضية أول من أطلق عليه هذه التسمية العالم المشهور الخوارزمي.

أسماء أولاد قوية تناسب العام الجديد 2025 تبدأ بحرف السين

ساران

ساران: في اللغة الإفريقية، يعني المرح



أصل الاسم هندي، يطلق على الذكور والإناث، وفي اللغة الإفريقية، يعني المرح، وفي اللغة الهندية يعني الملاذ أو الملجأ، ويعتبر من الأسماء المميزة والجديدة.

سجاد

اسم علم مذكر من أصل عربي، ويعني كثير السجود. وسجاد هو بساط من قماش يحاك بالأيدي أو بالآلات، به نقوش ورسوم وصور، تغطى بها أراضي الدور، أو المقاعد، أو يعلق على الحيطان أحيانا : «السجاد العجمي، السجاد الفرنجي».

ساعدة

أصل الاسم عربي يطلق على الذكور وهو الرئيس، والأسد، ومجرى الماء إلى النهر أو البحر، وهو مجرى المُخ في العظم، وما يُلبس على السّاعد من معادن، وما بين المرفق واليد.

سالار

أصل الاسم فارسي يطلق على الذكور وهو من الأسماء المنتشرة في عدة دول مثل تركيا، ويعني القائد أو الوالي أو أمير الجيش، والشخص ذا المقام الرفيع.

ساهد

أصل الاسم عربي يطلق على الذكور، ويقصد به من يصعب عليه النوم ليلًا ويسهر من كثرة التفكير أو الحب، فالسهاد يعني الأرق.

سدين

أصل الاسم عربي مأخوذ من اسم سادن، فيقال سدن الكعبة أي خادمها، ومن يخدم الكعبة هو سادن، وهو من يحرث شيئاً ويهتم به.

أسماء أولاد قوية تناسب العام الجديد 2025 تبدأ بحرف الكاف

كارم

كارم هو اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو كارم بمعنى كريم وهو الرجل السخي الجواد الذي لا ينقطع عطاؤه، والكارم هو الشريف الفضيل.

كحيل

الذي يضع بعينه الكحل. وهو ضَربٌ من الكحل أَسودُ رقيقٌ، تُطْلَى به الإبل. كَحَلَ، كَحِلَ، كَحَّلَ، اكْتَحَلَ، تَكَحَّلَ، الأَكْحَلُ، الكاحِلُ، الكَحّالُ، الكُحْلُ، الكَحْلاءُ، الكُحْلَةُ، الكُحْلِيُّ، المِكْحالُ، المِكْحالانِ، المِكْحَلُ، المُكْحُلَةُ.

كامي

أصل الاسم عربي، وهو كاتم الأسرار، والمقاتل الذي يستر نفسه بالدرع والخوذة أو ما شابه من أدوات الحماية في الحروب.

كرمان

أصل الاسم عربي، وهو اسم يعني شديد الكرم والخير والسخي، ومن النادر أن يطلق هذا الاسم على الذكور بالرغم من معناه الجميل، ولذلك يعد من الأسماء غير المنتشرة. وفي اللغة الفارسية يعني الساخن جدًا أو الحار، وفي تركيا توجد مدينة باسم كارامان Karaman.

كنيف

أصل الاسم عربي، وهو الحامي، والسَّاتر، وكلّ ما يستر ويحمي، فهو : كَنِيْف، وهو التُّرْسُ. ويقال: تُرْسٌ كَنيفٌ. و- الظُّلّةُ تُشْرَعُ فوق باب الدار.

كيان

اسم مذكر عربي ويعني الوجود أو القيمة والذات والهيئة والبنية، فيقال كيان الشخص أي وجوده وقيمته، ويقال كيان الوطن أي وجود الوطن، فلا يشترط أن تطلق كلمة كيان على الكائن الحي، ولكن يمكن أن يكون لمؤسسة أو دولة أو أي شيء آخر. وتقال هذه الكلمة بطرق مختلفة تؤدي نفس المعنى، مثل: كينونة أو كائن، وهو مشتق من الفعل كن أو كان.

أسماء أولاد قوية تناسب العام الجديد 2025 تبدأ بحرف الزاي

زاجل

زاجل: الحمام الزاجل الذي يذهب للبعيد بعد تدريبه



أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور، ويعني قائد الجيش، والرامي، والحمام الزاجل الذي يذهب للبعيد بعد تدريبه على نقل الرسائل، وحلقة في الرمح، والمُغنّي.

زاد

أصل الاسم عربي، وهو مشتق من الزيادة، أي الإكثار من الخير، والنماء. ومن معانيه الأخرى الطعام الذي يأخذه المسافر، وما يُكتسب من خير وشر، والحاجة التي لا يمكن العيش دونها.

زاهي

أصل الاسم عربي، وهو الشخص النَّضر، والوجه المشرق، والزاهِر، والمُضيء، والمتكبر المفتخر بنفسه، وخيار الإبل وأفضلها، والبلح الذي بدأ بالنضوج، والنَّخل السَّريع النمو.

زبيد

أصل الاسم عربي، وهو تصغير لكلمة زبد أي العطاء، وتأتي أيضًا بمعنى الخير، وزبد البحر هي الرغوة البيضاء التي تتجمع فوقه، ولها العديد من الفوائد.

زكوان

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور، ويعني من يتنعم في الخيرات ويعيش حياة مترفة، كما يعني من يضع كثيراً من أمواله في الزكاة.

زهر

أصل الاسم عربي يطلق على الذكور والإناث، ويعني الورد، ويمكن أن يكون مركب "زهر الدين" أو "زهر الإسلام"، ويوحي بالجمال.

أسماء أولاد قوية تناسب العام الجديد 2025 تبدأ بحرف اللام

ليام

هو مصغر من اسم "ويليام"، والذي يعني بالإنجليزية "الحامي" أو "المدافع عن الآخرين" يُعتبر "ليام" عفوياً وودياً اكثر من اسم ويليام. الاسم شائع في العديد من البلدان الناطقة بالإنجليزية وله معانٍ إيجابية ترتبط بالقوة والحماية - يُمكن أن يُرتبط اسم "ليام" أيضًا بالصفات مثل الشجاعة والوفاء والتفاؤل.

لاران

أصل الاسم هندي، يطلق على الذكور والإناث، وهو مأخوذ من اسم لارا، أي الطبقة الراقية أو النخبة، وله معنى آخر وهو النجمة المضيئة في السماء.

لامان

أصل الاسم عربي يطلق على الذكور، وهو مثنى اسم حيوان لاما من فصيلة الجمليات، ويشبه الجمل الصغير.

لمّاح

أصل الاسم عربي يطلق على الذكور، ويعني الشخص الذكي والفطن واليقظ، وهو الذي يسهل عليه رؤية الأشياء، وفهمها بسهولة. يقرأ ما بداخل من يتحدث معه، واللمح هو النظر بنظرة خاطفة فيقال لمح البصر.

لافي

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور، ومعناه الذي يقشِّر اللحم عن العظم.

أسماء أولاد عربية وأجنبية من أربعة حروف 2024