شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الاستيقاظ على صوت المنبه قد يرفع مستويات ضغط الدم.. الأسباب والبدائل والان مع تفاصيل الخبر

يمكن للعديد من العوامل أن ترفع مستويات ضغط الدم، بدءًا من نمط الحياة غير الصحي إلى التقدم في السن إلى التاريخ العائلي لأمراض القلب. ولكن هل تعلم أن الاستيقاظ على صوت المنبه يمكن أن يرفع أيضًا مستويات ضغط الدم؟

توصلت دراسة حديثة أجراها طالب تمريض في جامعة فيرجينيا الصحية إلى أن الاستيقاظ على صوت المنبه يتسبب في ارتفاع مستويات ضغط الدم في الصباح، وشملت الدراسة 32 مشاركًا ارتدوا ساعات ذكية وأجهزة قياس ضغط الدم على مدار يومين، في اليوم الأول، استيقظوا بشكل طبيعي، وفي اليوم الثاني، استيقظوا على منبه محدد مسبقًا، ووجدت أن الأشخاص الذين أجبروا على الاستيقاظ على صوت المنبه كان لديهم ضغط دم صباحي أعلى بنسبة 74٪ من أولئك الذين استيقظوا بشكل طبيعي.

كيف يؤثر الاستيقاظ على صوت المنبه على مستويات ضغط الدم لديك

وعلى الرغم من انتشار استخدام المنبه، فإن الاستيقاظ على صوت مزعج قد يكون ضارًا بقلبك، وفقًا للبحث حسب موقع OnlyMyHealth ، فإن الاستيقاظ المفاجئ بسبب صوت المنبه قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، ويرجع ذلك إلى أنه يحفز الجهاز العصبي الودي، وهو شبكة من الأعصاب التي تنشط استجابة الجسم "للقتال أو الهروب"، وبسبب صوت المنبه، يفرز الجسم هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، مما يعطل دورة النوم الطبيعية في الجسم.

ووجدت الدراسة أيضًا أن ارتفاع ضغط الدم كان أكثر وضوحًا عندما كان الأشخاص ينامون بشكل سيئ، وفي الواقع، ثبت أن الاستيقاظ المفاجئ بسبب المنبه يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

لذلك، بدلاً من الاستيقاظ فجأة بسبب المنبه، حاول الاستيقاظ تدريجياً على ضوء النهار الطبيعي لحل هذه الحالة الضارة بالصحة، قد لا يكون الأمر سهلاً في البداية، لكن هذه الطريقة البديلة تبدو أفضل من أصوات المنبه الحادة، كما نصح الطبيب.

كيفية ضمان دورة نوم واستيقاظ صحية لتجنب استخدام المنبهات

وفيما يلي بعض الطرق لضمان دورة نوم واستيقاظ صحية:

الالتزام بروتين نوم منتظم؛ لا تخصص أكثر من ثماني ساعات للنوم.

إنتبه إلى ما تأكله وتشربه.

تجنب الذهاب إلى السرير جائعًا أو ممتلئًا.

خلق جو من الاسترخاء.

حدد من قيلولتك في منتصف النهار.

قم بإدراج النشاط البدني في جدولك اليومي المنتظم.

إدارة مخاوفك

قم بوضع سريرك في وضع يتيح لك التعرض لأشعة الشمس بشكل مثالي لإيقاظك.

اسمح للضوء بالتدفق عبر النوافذ عن طريق فتح الستائر؛ وإذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ قبل شروق الشمس، اضبط الأضواء على مؤقت.

استيقظ في نفس الوقت كل يوم لمساعدة جسمك على التكيف مع جدول نومك الجديد.

