حيل سحرية للتغلب على ظاهرة اشتهاء الأشياء الغريبة في فترة الوحام

لماذا تشتهي النساء الحوامل تناول أشياء غريبة خلال فترة الحمل؟

قطع من الصابون

لاحظي أن الأطباء والعلماء لم يتوصلوا للسبب الحقيقي لاشتهاء الحامل تناول أشياء غريبة وغير تقليدية خلال فترة الحمل، وإن كان هناك دلائل تربط بين هذه الظاهرة ونقص الحديد عند الحامل وفق دراسات أمريكية أُجريت في السنوات الأخيرة ومن علامات وأعراض نقص الحديد الأخرى عند الحامل ظهور تشققات في زوايا الفم وظهور بعض الالتهابات على اللسان، ولكن تكون هذه الالتهابات غير مؤلمة وحدوث تقصف في الأظافر وسقوط وضعف الشعر بشكل لافت وبهتانه، وكذلك الشعور باللهاث والتعب لأقل مجهود وحدوث شحوب في وجه الحامل، كما تُعاني الحامل من آلام في كافة عضلات جسمها مع إحساسها بارتفاع في ضربات قلبها بصورة غير معتادة.

اعلمي أن اشتهاء المرأة الحامل لتناول أشياء غريبة وغير مألوفة خلال فترة الوحام يعد أمراً غير بسيط ولا يمكن تجاوزه وإن كان هناك بعضها لاختلالات هرمونية فإن هذه الأشياء قد تصيب الحامل بالتهابات المعدة والقرح المعدية ويعرضها لخطر التسمم والإصابة بالتهابات في مجرى التنفس، فهذه مواد ضارة وكيماوية لا يصح أن يتناولها الإنسان من خلال الفم، ويجب أن تسيطر الحامل على نفسها وتحاول أن تتوقف عن تناولها بأي طريقة حتى لو كان السبب هو نقص الحديد، فيجب علاج هذا النقص وتعويضه سواء عن طريق الغذاء أو المكملات الغذائية ذات الجرعات العالية.

حيل سحرية للتخلص من ظاهرة اشتهاء تناول المواد الضارة خلال الحمل

حامل تقطع الجزر

قومي بإحضار كمية من الجزر وتقطيعها لشرائح طولية وابدئي بقضمها فالمهم هو أن تتناولي أي صنف من الطعام يحدث صوتاً عند تناوله لكي يشغلك عن التفكير بتناول أشياء غريبة مثل الجزر، ويمكن تقطيعة لشرائح دائرية أيضاً، وكذلك التفاح والكمثري فالصوت الذي سوف تسمعينه أثناء قضم مثل هذه الفواكه تبين أنه يقلل من حالة اشتهاء تناول أشياء غريبة بشكل فعال، إضافة للمحتوي الغذائي العالي لهذه الأصناف وفائدتها للحامل والجنين والتي يجب أن تتناوليها بشكل يومي.

قومي بتناول قدر بسيط من مواد وأصناف صادمة أو نفاذة حسب تعبير الأطباء مثل الزنجبيل، ويمكن مص شريحة منه بشكل مفاجئ، حيث يحدث لك صدمة بسبب مذاقه اللاذع ويقلل من رغبتك بتناول الطباشير والثلج وشم البنزين كما يحدث معك كثيراً، ويمكن استخدام طريقة مضغ المستكة وحبوب النعناع النفاذة والخالية من السكر فهي تقوم بنفس الغرض وتقلل من رغبتك في تناول أشياء غير مالوفة.

حاولي الإكثار من تناول البروتينات وخاصة المكسرات التي تُحدث صوتاً عند تناولها وتعمل على إشغال الحامل عن التفكير في أشياء غريبة، إضافة لأنها تستهلك وقتاً في تناولها ولا يمكن أن تبتلعها مثلاً، كما تبين أن البروتين ونقصه يلعب دوراً كبيراً في اشتهاء الحامل لأصناف غريبة وتناولها والتي تؤدي بها إلى حدوث انسداد في الأمعاء وقرح معدية، ولذلك عليكِ الإكثار من تناول اللحوم والأسماك والبقوليات.

نصائح عامة لتقليل أعراض الوحم خلال الحمل

غثيان الحمل

احرصي على تناول بضع أعواد من البسكويت المقرمش المملح قبل الحركة من السرير وبمجرد الاستيقاظ من النوم، لأن البسكويت المقرمش يعمل على منع تحفيز إفراز حمض المعدة المسبب للغثيان، وفي حال تحركت من السرير فسوف ترسل المعدة إشارت للمخ بضرورة إفراز الحمض استعداداً لتناول الطعام، والحل أن تضعيه بالقرب من السرير وتناول الأعواد الطويلة والرفيعة منه بمجرد أن تفتحي عينيك وسوف تلاحظين أن الرغبة في القيء وشعور الغثيان قد قل بشكل كبير.

قسمي وجباتك الثلاث الرئيسية كل يوم إلى وجبات أصغر بمعدل وجبة صغيرة كل ساعتين، لأن الشعور بالامتلاء والتخمة من أهم أسباب حدوث الرغبة في القيء، ويمكن أن تكون وجباتك الصغيرة منوعة لكي تحصلي على كل العناصر الغذائية اللازمة لتغذية الجنين، وكذلك تغذية جسمك ولا تركزي على صنف واحد طول النهار.

أكثري من شرب الماء فالحامل بشكل عام تحتاج إلى ما لا يقل عن لترين من الماء كل يوم واعلمي أن كمية الماء التي يجب أن تشربها المرأة الحامل يجب أن لا تقل عن هذا المعدل لكي لا تُصاب بالجفاف لأن الشعور بالجفاف يؤدي لأن تُصاب الحامل بمشاعر ورغبات قريبة لتناول أشياء غير مالوفة، كما أن شعورها بالجفاف قد يؤدي لمخاطر صحية مثل انخفاض ضغط الدم بسبب فقدان الكثير من السوائل عن طريق القيء، ويجب أن تشرب الماء لو كانت تحرص على ممارسة نشاط بدني رياضي كل يوم.

ابتعدي عن البهارات والتوابل والتي تؤدي لزيادة مشاعر الغثيان والذي سوف ينتهي مع نهاية الشهر الرابع من الحمل وأضيفي فقط الملح إلى طعامك وقللي من تناول الموالح أيضاً والمخللات التي تزيد من رغبتك في القيء ولا تقللها كما تعتقدين.

قللي من تناول المقليات والأطعمة المطبوخة بالزيوت المهدرجة واعتمدي طريقة سلق الطعام أو شويه، لأن هذه هي الطرق الصحية، أضافة لأن المقليات عموماً تزيد من إفراز حمض المعدة، مما يؤدي لزيادة الشعور بالحرقان والرغبة في القيء بشكل كبير وتشعر الحامل بحالة من الفواق والتجشؤ وارتفاع الطعام للأعلى وتصبح مصابةً بحالة من الارتجاع المريئي.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:58 صباحاً - يحدث كثيراً عند بعض النساء أن تُصاب الحامل باشتهاء تناول أشياء غريبة خلال فترة الحمل الأولى أو ما يُعرف بالوحام ولا تستطيع المرأة وقتها السيطرة على نفسها، فتجدها تُقبل على تناول الطباشير والثلج والرمل والصابون ومساحيق الغسيل ومواد التجميل وحتى معجون الأسنان والصلصال وغيرها من الأشياء التي لا يمكن أن يُفكر أي إنسان في تناولها.اشتهاء المرأة لتناول أشياءً غريبةً وما يسببه لها من مخاطر صحية له أسباب وإن كان العلم لم يتوصل إلى أغلبها ولكن هناك بعض الطرق للسيطرة عليها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة حنان عبدالله، حيث أشارت إلى حيل سحرية للتغلب علىمثل تناول الثلج والصابون والطباشير وغيرها في الآتي:قد يهمك أيضاً: ما هو وحام الدورة الشهرية وكيف تفرقين بينه وبين وحم الحمل؟*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.