شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة بعد الظهر.. اعرف الفوائد الصحية للقيلولة والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج جسم الإنسان إلى 8 ساعات من النوم المتواصل ليلاً، ولكن هل هذا يكفي لكي يعمل الجسم والعقل بشكل سليم؟.. لإعادة شحن طاقاتنا في كثير من الأحيان، من الضروري أخذ قيلولة متكررة بين الحين والآخر، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" فوائد القيلولة في فترة ما بعد الظهر.

القيلولة تعزز صحتك العقلية والجسدية

هناك العديد من الفوائد لأخذ قيلولة بعد الظهر، بما في ذلك تحسين يقظتنا وحالتنا المزاجية وذاكرتنا بشكل أفضل، وكذلك تقليل المشاكل الصحية يمكن أن تساعد القيلولة بعد الظهر أيضًا على الانتباه وتقليل خطر الحوادث، كما أنها تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

التحكم في التوتر والحالة المزاجية

تُعرف القيلولة بعد الظهر أيضًا باسم القيلولة القوية، وتستمر لمدة 20 دقيقة، ومع ذلك، فإن القيلولة الأطول يمكن أن تكون أكثر تجديدًا وقد تتسبب أيضًا في خمول النوم أو انخفاض جودة النوم ليلاً، وتعمل القيلولة على تحفيز إطلاق هرمونات مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تساعد في إدارة التوتر.

تدعم صحة الدماغ

تساعد القيلولة بعد الظهر على انتعاش العقل وزيادة الإبداع، كما أنها تعزز قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها، كما تساعد على تعزيز الذكريات من خلال نقل المعلومات من التخزين قصير المدى إلى التخزين طويل المدى.

تحقق التوازن وتُقلل الخمول

بينما يمكن للقيلولة أن تساعد صحتك العقلية والجسدية، فمن المهم للغاية أن يكون التوقيت والمدة حاسمين، فالقيلولة لمدة تتراوح من 10 إلى 30 دقيقة تساعد في تجنب خمول النوم، ومن الأفضل عدم النوم لأكثر من 30 دقيقة لأن الفترة الأطول من ذلك ستتداخل مع أنماط النوم في الليل.

كما كشفت دراسة أن النوم بين الساعة 1 ظهرًا و3 ظهرًا هو الوقت المثالي للقيلولة لأنه يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية، وقد ثبت أيضًا أن الأشخاص الذين يمكنهم دمج القيلولة القصيرة في روتينهم اليومي قد يكونون أكثر سعادة وصحة.