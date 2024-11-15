‏‎الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، في مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام، والعديد من العيادات التخصصية الشاملة حول المملكة ومكتب الأحوال المدنية في الوشم.

وشملت الفعاليات إقامة معارض تضمنت مواد ورسائل توعوية وعروضًا مرئية لمخاطر داء السكري وتأثير مضاعفاته المحتملة، كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي واعتلال الشبكية وتضرر الأعصاب والأسنان.

وشاركت الفرق الطبية المختصة في الإجابة عن ‏‏استفسارات الحضور حول أنواع داء السكري والتغذية السليمة للمصابين به، وأعراضه وطرق الوقاية منه، وقياس العلامات الحيوية وكتلة الجسم, وعرض رسائل توعوية عبر الشاشات الإلكترونية.

وتأتي هذه المشاركة في ظل حرص الإدارة العامة للخدمات الطبية على تفعيل المناسبات والأيام الصحية العالمية، واستثمارها بإقامة الفعاليات التوعوية وتقديم الرسائل الصحية التي تسهم في تعزيز الوعي لدى الجميع.

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