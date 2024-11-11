“أمانة نجران” تنفذ 20918 جولة رقابية خلال شهر أكتوبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها 20918 جولة رقابية خلال شهر أكتوبر الماضي؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية الميدانية بلغت خلال شهر أكتوبر 20918 جولة رقابية، منها 9409 جولات صحية على المطاعم والتموينات الغذائية، وصالونات الحلاقة والمخابز، إضافة إلى الأسواق التجارية والمنشآت التي تقدم الخدمات التجميلية والصحية.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية نفذت كذلك 3509 جولات لمعالجة التشوه البصري، و 5565 جولة صحية ورقابية على الأسواق التجارية، و 2435 جولة على المباني.

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