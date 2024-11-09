شكرا لقرائتكم خبر عن كسلان بعد الإجازة.. نصائح فعالة للتخلص من اكتئاب العمل والان مع تفاصيل الخبر

إن فهم كيفية التغلب على اكتئاب ما بعد العطلات يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن في وقت قصير، ويمكن أن تحدث أشياء بسيطة مثل ممارسة الرياضة والعودة إلى الروتين والعناية الذاتية فرقًا كبيرًا وفقًا لما نشره موقع healthsite

الأعراض

غالبًا ما يشعر الأشخاص بالانزعاج أو عدم الارتياح، وفي بعض الحالات يتجنبون التفاعلات الاجتماعية.

تغيرات في أنماط النوم

زيادة أو نقصان الشهية

انخفاض الاهتمام بالمهام اليومية أو العمل، وخاصة في الأيام القليلة الأولى بعد العطلة

العودة التدريجية إلى الروتين

بدلاً من العودة فجأة إلى الروتين المعتاد، يمكنك التكيف معه بسهولة، واسمح لنفسك بيوم أو يومين بعد العطلة للتكيف مرة أخرى مع جداول النوم والنظام الغذائي والأنشطة المنتظمة، ويساعد هذا في تخفيف الصدمة التي يتعرض لها نظامك ويقلل من التوتر، وتشير الدراسة التي نُشرت في المجلة الدولية لإدارة الموارد البشرية إلى أنه عندما نعود إلى العمل بعد الإجازة، فإننا نمر أيضًا بعملية تكيف، ويجب اتخاذ خطوات لتسهيل هذه اللحظة الانتقالية بالإضافة إلى تعزيز الدافع والصحة الإنتاجية.

ممارسة النشاط البدني

إن النشاط البدني، حتى التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوجا أو مجرد المشي السريع في ضوء الشمس الطبيعي لمدة 10-15 دقيقة، يمكن أن يحفز الإندورفين، مما يحسن الحالة المزاجية ويقلل من التعب. يقول الدكتور دانديكار، حاول أن تمارس الرياضة لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميًا. هناك العديد من الفوائد للتمارين الرياضية فيما يتعلق بصحتك العقلية. كما أنها تساعد على تصفية الذهن وتنظيم أنماط النوم التي تعطلت بسبب الإفراط في تناول الطعام فى العطلات

حدد أهدافًا صغيرة وقابلة للتحقيق

ابدأ بمهام أو أهداف يمكن إدارتها، مثل تنظيم مساحة العمل أو تحديد أولويات الأسبوع. يمكن أن يؤدي النجاح في المهام الصغيرة إلى إعادة بناء الدافع وإعطاء شعور بالإنجاز، مما يقاوم الخمول بعد العطلة. كما تدرج هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة تحديد الأهداف والتحديات لنفسك، سواء في العمل أو خارجه، كطريقة لبناء الثقة