شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح طاقم مستشفى التأمين ببنى سويف فى تركيب دعامة معدنية بالإثنى عشر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بالجهود المميزة التى بذلها الفريق الطبى بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى، بعد نجاحه فى إجراء عملية تركيب دعامة معدنية بالأثنى عشر باستخدام منظار القنوات المرارية، وذلك لأول مرة فى المستشفى. وتمت العملية بنجاح مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية واستكمال علاجه بالمستشفى حتى استقرار حالته.

من جهته أوضح د. محمد فؤاد، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى، أن المستشفى قد استقبل المريض بقسم الجهاز الهضمى والكبد، وقد أظهرت الفحوصات حاجته لتركيب دعامة معدنية بسبب وجود ورم سرطانى ضاغط على الاثنى عشر، ما تسبب له فى ضيق شديد بالمنطقة، مما استلزم التدخل لإجراء العملية لتركيب دعامة معدنية باستخدام المنظار

حيث أجرى العملية طاقم طبى ضم نخبة من أطباء الجهاز الهضمى والكبد، برئاسة :د. هانى أبو طالب، استشارى الجهاز الهضمى والكبد ورئيس القسم بالمستشفى، د. الزهراء محمد فهمى، د.محمود جمال، د. عمرو حلمى من كلية طب جامعة بنى سويف، د. عبدالرحمن الأزهرى، د. محمد كمال اخصائى الجهاز الهضمى والكبد،د.إسراء كساب، د. محمود مصطفى،د. إسراء ربيع، د. طه رجب، د. محمد عبد المجيد، د.عبد الله طلعت أطباء مقميين بالإضافة إلى مساهمة فعالة من طاقم التمريض المتخصص : سميرة على عباس وهناء محمد أحمد.

فيما أضافت د. نرمين محمد نجيب مدير المستشفى، إلى أن هذا النجاح يمثل إحدى ثمار جهود تطوير المستشفى، التى تهدف لتوفير خدمات طبية نادرة ودقيقة لمنتفعى التأمين الصحي. مؤكدة أن تلك العملية المعقدة تتطلب مهارة عالية وتأتى استكمالًا لسلسلة من العمليات الدقيقة التى نفذها أطباء المستشفى مؤخرًا، و ضمن خطة الهيئة لدعم وتطوير الخدمات الصحية بتوجيهات الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن قسم الجهاز الهضمى والكبد قد تم افتتاحه مايو الماضى، ويقدم خدمات متعددة مثل مناظير المعدة والقولون واستئصال الزوائد اللحمية وعلاج دوالى المعدة والمريء، بالإضافة إلى مناظير القنوات المرارية، التى تُعد خدمة متفردة كانت تقتصر على مستشفى بنى سويف الجامعى ومستشفى التأمين الصحى فقط.