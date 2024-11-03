طرق عملية لتقليل السكر في النظام الغذائي لطفلك

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تحتوي العديد من المشروبات وأطعمة الإفطار المفضلة لدى الأطفال على سكر أكثر مما قد تدركه، يمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة بانتظام إلى السمنة ومشاكل القلب وحتى مرض السكري منذ سن مبكرة، لذا يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لمنع الأطفال من إضافة السكر إلى أطعمتهم، بحسب موقع "تايمز ناو".

طرق تقليل السكر في النظام الغذائي لطفلك

تسبب السكريات المضافة أمراضًا مختلفة في نمط الحياة بين الأطفال مثل النوبات القلبية ومرض السكري من النوع 2 ومشاكل الكبد.

وفقًا للإحصائيات، يتناول الناس في جميع أنحاء العالم الكثير من السكر كل يوم، ويبلغ متوسط تناول السكر المضاف يوميًا للأطفال والشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و19 عامًا 17 ملعقة صغيرة أو 71 جرامًا، ويأتي ذلك بشكل أساسي من المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات والوجبات الخفيفة الحلوة.

لمكافحة الكميات الكبيرة من السكر التي يتم استهلاكها يوميًا، توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025 بأقل من 10 %من السعرات الحرارية من السكريات المضافة لأولئك الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر وعدم إضافة السكريات للأطفال دون سن 2 عامًا.

وبالمثل، توصي جمعية القلب الأمريكية بألا يستهلك الأطفال أكثر من 25 جرامًا أو 6 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا، كما توصي أيضًا بعدم إضافة السكر للأطفال دون سن 2 عامًا.

وفقًا للخبراء، من المهم تقليل تناول السكر لتعزيز نمط حياة أكثر صحة والوقاية من الأمراض، وذلك بمساعدة بعض الخطوات السهلة، والتي تتضمن:

- إضافة المزيد من الفواكه والخضروات إلى النظام الغذائي اليومي

يقول الأطباء إن معظم الأطفال لا يتناولون ما يكفي من المنتجات الطازجة التي تشمل الفواكه والخضروات يوميًا مثل التفاح والجزر والبروكلي والموز والفلفل. تحتوي الفواكه والخضروات الكاملة على الماء والألياف، مما يساعد الأطفال على الشعور بالشبع.

كما تقول الدراسات إن المضغ جزء مهم من الشبع، وبالتالي فإن تضمين المزيد من الفواكه والخضروات في الوجبات والوجبات الخفيفة يمكن أن يساعدهم في التغلب على إدمان السكر.

- توقف عن إجبار الأطفال على شرب المشروبات السكرية

يحب الأطفال شرب المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية والليمونادة وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة الطبيعية 100% - وكلها مليئة بالسكر.

تجنب هذه المشروبات واجعل الأطفال يشربون الماء أو الحليب الخالي من الدسم في الغالب. تناول الفاكهة الكاملة، مثل التفاح، بدلاً من شرب عصير التفاح.

استبدل السكر بالوجبات الخفيفة

تساعدك المبادلات البسيطة ومجموعات الأطعمة على تحويل أطعمة طفلك من قنابل سكر إلى قوى غذائية - دون التضحية بالنكهة. من بين بعض الأشياء، يمكنك تضمين الجمع بين مجموعات الطعام مثل إقران البروتين مثل زبدة الفول السوداني والكرفس أو الجبن والتفاح. توفر مثل هذه المجموعات لمسة من الحلاوة مع الشبع.

اختر أيضًا خيارًا بدون إضافة سكر للدهون والحبوب مثل وضع الموز المهروس على الخبز المحمص بدلاً من الجيلي أو اختيار خيار حبوب أقل سكرًا.

قدم الكربوهيدرات بحذر

سواء كان الأمر يتعلق بالقرمشة أو المذاق، فإن جميع الأطفال يحبون البسكويت ورقائق البطاطس، نظرًا لأنها مليئة بالملح والسكر والكربوهيدرات، فإن البسكويت ورقائق البطاطس تتحلل في النهاية إلى سكر وتعلق أيضًا في الجزء العلوي من أسنانك لفترات طويلة من الوقت.

وللحصول على نفس المذاق، يمكنك خبز أو قلي الخضروات الطازجة مع الأعشاب والتوابل المفضلة لها في المنزل لتقليل استهلاك السكر والكربوهيدرات.

