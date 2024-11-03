شكرا لقرائتكم خبر عن يعزز الترطيب ويضبط سكر الدم.. 7 فوائد لتناول هذا المشروب على معدة فارغة والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تعزز مستويات الطاقة لدينا بجانب أنها صحية، ولعل أحد المكونات التي يمكن أن نصنع منها مشروبًا صحيًا هو الكركم مع إضافة بذور الشيا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد الكركم

غالبًا ما يُطلق على الكركم اسم الغذاء الفائق، لأنه يحتوي على الكركمين، وهو مركب مضاد للأكسدة معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يجعله فعالًا في علاج حالات مثل التهاب المفاصل والألم المزمن، كما يمكن أن يساعد في الهضم، وتحسين صحة الأمعاء، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وإلى جانب الصحة البدنية، يرتبط الكركم بتحسين الحالة المزاجية، وتعزيز الوظائف الإدراكية كما يدعم صحة الدماغ من خلال تعزيز المرونة العصبية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

فوائد بذور الشيا

بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي تعزز صحة القلب عن طريق تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الكوليسترول، كما أن محتواها العالي من الألياف يساعد على الهضم، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي من خلال تعزيز الشعور بالشبع، ويثبت مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للبروتين، مما يجعلها إضافة رائعة للأنظمة الغذائية النباتية، كما تحتوي على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، مما يساهم في تعزيز صحة العظام والعضلات.

فيما يلى.. 7 فوائد صحية لتناول مشروب الكركم مع بذور الشيا على معدة فارغة: يعزز امتصاص المغذيات

وفقًا للخبراء، يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يتم امتصاصه بشكل أفضل عند تناوله مع الدهون الصحية، وتوفر بذور الشيا أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في تعزيز امتصاص الكركمين، وبالتالي فإن التركيبة تعمل بشكل أفضل عند تناولها معًا في شكل خليط على معدة فارغة.

تعزيز مضادات الأكسدة

كل من بذور الشيا والكركم غنيان بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد هذا المزيج في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

مفيد لصحة الجهاز الهضمي

بذور الشيا غنية بالألياف، مما يساعد على الهضم ويعزز صحة الأمعاء، وعند دمجها مع الكركم، يمكنها دعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ووفقًا للخبراء، من الأفضل تناول هذا المزيج على معدة فارغة للحصول على نتائج أفضل.

الترطيب

يمكن لبذور الشيا امتصاص كمية كبيرة من الماء، مما يساعد فى الحفاظ على ترطيبك، وإضافتها إلى ماء الكركم يجعلها مشروبًا منعشًا ومرطبًا، وهو أمر لابد منه خلال موسم الصيف للبقاء رطبًا كما أنه يساعدك على الحفاظ على نشاطك طوال اليوم.

إنقاص الوزن

يمكن أن تساعدك الألياف الموجودة في بذور الشيا على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في إدارة الوزن، إلى جانب الخصائص المضادة للالتهابات في الكركم، ويمكن لهذا المشروب أن يدعم نمط حياة صحي.

تنظيم مستويات السكر في الدم

قد تساعد بذور الشيا في استقرار مستويات السكر في الدم بسبب محتواها العالي من الألياف، حيث يتمتع الكركم أيضًا بفوائد محتملة للتحكم في نسبة السكر في الدم، مما يجعل هذا المزيج خيارًا ذكيًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إدارة مستويات السكر في الدم.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي

وفقًا للخبراء، فإن الكركمين الموجود في الكركم يرتبط بزيادة التمثيل الغذائي ويساعد في حرق الدهون أيضًا.

طريقة عمل مشروب ماء الكركم مع بذور الشيا

انقعى بذور الشيا في 4-5 ملاعق كبيرة من الماء طوال الليل، ثم تسخين الماء وإضافة الكركم المبشور واتركيه حتى يغلى، ثم رفعه من على النار وإضافة بذور الشيا المنقوعة وعصير الليمون واخلطيه جيدًا، ويمكن إضافة ملعقة من العسل للتحلية وتناوله على معدة فارغة.