شكرا لقرائتكم خبر عن حرقة المعدة المفاجئة.. علاجات منزلية للتخلص منها بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

هل تعاني غالبًا من عسر الهضم وحموضة المعدة المفاجئة، إذن إليك بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تساعد في علاج هذه الحالة الصحية المفاجئة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هي حرقة المعدة؟

حرقة المعدة، المعروفة أيضًا باسم ارتداد الحمض، هي حالة شائعة تؤثر على كثير من الناس، ألقي باللوم في ذلك على الإفراط في تناول الطعام أو تناول الأطعمة الحارة أو الزيتية أو الحمضية أو الحالات الصحية الأساسية، وقد تكون حرقة المعدة تجربة مزعجة، وتحدث حرقة المعدة عندما يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء، مما يسبب إحساسًا شديدًا بالحرقان، ويمكن أن تساعد إضافة الأطعمة التي يمكن أن تهدئ الحموضة في المعدة في تخفيف أعراض حرقة المعدة.

الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب في المريء وتخفيف أعراض حرقة المعدة، جرّب تناول مشروب الزنجبيل عند ظهور أي أعراض.

عصير الصبار

عصير الصبار له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة المريء وتقليل أعراض حرقة المعدة، فقط امزج نصف كوب من عصير الصبار بالماء واشربه بعد الوجبات.

صودا الخبز

يمكن أن تساعد صودا الخبز في تحييد حمض المعدة وتوفير راحة سريعة من حرقة المعدة، فقط امزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع الماء لصنع مضاد طبيعي للحموضة.

جذر العرقسوس

يحتوي جذر العرقسوس على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ المريء وتقلل من أعراض حرقة المعدة، ويمكن تناوله في شكل مشروب أو كمكملات غذائية بعد الوجبات.

البروبيوتيك

يمكن أن تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي، مما يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض حرقة المعدة، ابحث عن البروبيوتيك في الأطعمة مثل الزبادي والمخللات، أو تناول مكملًا له.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان هو حبوب كاملة توفر الألياف وتساعد على امتصاص حمض المعدة، إنه خيار لوجبة الإفطار مهدئ ويمكن أن يبقيك تشعر بالشبع لفترة طويلة مع تقليل الحموضة، ويمكن أن يساعد إضافة دقيق الشوفان إلى الزبادي في علاج ارتجاع الحمض.

الموز

يتمتع الموز بخصائص مضادة للحموضة الطبيعية وهو غني بالبوتاسيوم، مما يساعد على تحييد حمض المعدة، كما أن قوامه الناعم لطيف على المعدة.