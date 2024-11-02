كيفية تنظيف منطقة السرة والاعتناء بها عند حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - يعد الحبل السري هو الرابط الأساسي بين الأم والجنين؛ وتكمن أهميته في تأمين كل من الغذاء والأكسجين للجنين وقد يحتاج تلك الحبل إلى مزيد من الرعاية حتى يجف ويسقط من تلقاء نفسه من سرة الطفل.

على الجانب الآخر بعد تساقط الحبل السري فلا تزال سرة الطفل بحاجة إلى الحفاظ على نظافتها لتجنب العدوى. لذا، حتى لا ترتكبي خطأً في تنظيف سرة طفلك الصغير، فمن المهم معرفة الطريقة الصحيحة للعناية بها. فيما يلي وفقاً لموقع "webmd" كيفية تنظيف سرة الطفل والعناية بها والخطوات التي من المهم أن تعرفها كل أم.

العناية بالسرّة

يجب أن يرتدي الطفل ملابس قطنية حتى لا تحتك بالجبل السري- الصورة من موقع Freepik

بعد الولادة عادةً ما يصبح الشاش الذي تم تغطية الحبل السري به لزجاً بالجلد، مما يجعل من الصعب إزالته ويرجع ذلك إلى وجود آثار دم أو سائل في منطقة الحبل السري الملتصقة بالشاش.

لذلك عليك إزالة الشاش ببطء حتى لا يصاب الجرح بأية أنواع من العدوى ولتسهيل عملية إزالة الشاش، يمكن للأم أن تبلل الشاش الذي يغطي الحبل السري قليلاً باستخدام الماء النظيف والحرص باستمرار على أن يرتدي طفلك الملابس القطنية حتى لا تحتك الملابس بالجبل السري.

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نظافة الحبل السري المتبقي

تعد أولى خطوات الرعاية الأولى التي يمكن القيام بها للحبل السري للطفل هي الحفاظ على نظافته من خلال تنظيف الجلد المحيط به مرة واحدة على الأقل يومياً حتى يتم شفاء الحبل السري المتبقي بالكامل، ويمكن للأم غسل يديها أولاً بالصابون والماء الجاري قبل تنظيف سرة الطفل لتفادي إصابة السرة بالجراثيم.

على الجانب الآخر يمكن تنظيف الجرح ببطء باستخدام الشاش المعقم أو منشفة قطنية مغموسة في الماء الدافئ والصابون و شطف السرة جيداً وإبقائها جافة وتجنب أيضاً تنظيف الحبل السري بالكحول، لأنه قد يهيج جلد الطفل وقد يؤخر شفاء الحبل السري.

جفاف منطقة السرّة

يجب على الأم التأكد من تعرض الحبل السري المتبقي للطفل للهواء قدر الإمكان، لأن التعرض للهواء يسمح للمنطقة حول الحبل السري أن تظل جافة، مما يشجع على سقوط الحبل السري، ويجب إذا اضطر الطفل حديث الولادة إلى ارتداء الحفاضات، عدم تغطية الحبل السري لإبقاء المنطقة حول الحبل السري جافة ولتجنب تعرض الحبل السري للبول والبراز الذي يمكن أن يسبب العدوى.

عدم تحميم الطفل

يجب توخي الحذر عند ارتداء ملابس طفلك الصغير - الصورة من موقع Freepik

من الأفضل عدم تحميم الطفل حتى تتم إزالة الحبل السري المتبقي بالكامل، ويمكنك تنظيف طفلك خلال هذا الوقت من خلال مسح جسمه بمنشفة مبللة ثم تجففيه على الفور، مع الحذر عند فرك المنشفة على جسم الطفل لأنها قد تسبب تهيجاً لجلده.

عليك أيضاً توخي الحذر عند ارتداء ملابس طفلك الصغير، فيجب اختيار ملابس فضفاضة لا تضغط على بطن الطفل لضمان المزيد من دوران الهواء وتقليل الاحتكاك.

ترك الحبل السري يسقط من تلقاء نفسه

ربما تعتقدين أن سحب الحبل السري المتبقي سيجعل الأمر أسهل ويساعد هذا الجزء على الخروج بسهولة أكبر ومع ذلك، فمن الأفضل عدم إزالة الحبل السري المتبقي حتى لو كان جافاً ويجب تركه يسقط من تلقاء نفسه لتجنب إصابة الطفل بأعراض النزيف فعادة ما يسقط الحبل السري خلال 7 إلى 21 يوماً ويترك جرحاً صغيراً سوف يلتئم من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة، وقد يظهر أيضاً سائل شفاف أو أصفر يُسمى الورم الحبيبي السري وفي وقت لاحق سوف يختفي السائل من تلقاء نفسه بعد بضعة أيام.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه قبل ممارسة الطرق السابقة لتنظيف سرة طفلك، سيكون من الجيد أن تتحققي أولاً من حالة سرة طفلك، فإذا ظهرت علامات الالتهاب والعدوى في السرة فيجب الذهاب فوراً إلى الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

مضاعفات عدم العناية بسرّة طفلك

مضاعفات عديدة لعدم العناية بسرة طفلك وهي كالتالي:

الالتهابات البكتيرية

تصاب سرة طفلك بالعدوى بسبب ظهور البكتيريا والقيح حول الجرح، ومع ذلك يعتبر النزيف الطفيف في مكان الحبل السري من أعراض إصابة الجرح بالالتهابات البكتيرية وليس من أعراض التهاب السرة.

الفتق السري

ظهور الفتق في سرة المولود الجديد يعد أمراً شائعاً، خاصة عند الأطفال المبتسرين وهو عبارة عن كتلة بيضاء صغيرة في منطقة السرة ولا تشكل خطراً على صحة طفلك، وعادةً ما تختفي بعد عامين أو ثلاثة أعوام ويصاب الطفل بالفتق السري بسبب عيوب صغيرة في جدران عضلات البطن، ويجب أن يقوم طبيب الأطفال الخاص بك بتقييم هذا الفتق لاستبعاد التدخل الجراحي.

علامات العدوى في السرّة عند حديثي الولادة

إذا لاحظت أثناء رعاية الحبل السري لطفلك وجود عدوى فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب على الفور. وفيما يلي بعض علامات التهاب وعدوى السرة، وهي كالتالي:

بكاء الطفل عند لمس الحبل السري المتبقي أو الجلد المحيط به.

يصبح الجلد المحيط بقاعدة الحبل السري المتبقي محمراً أو منتفخاً.

إفرازات صديد بيضاء أو صفراء.

الحبل السري ينزف باستمرار.

وجود براز ذي رائحة كريهة.

إذا كان الطفل يعاني من التهاب السرة، فسيتم إدخاله إلى المستشفى على الفور لعدة أيام. ليس هذا فحسب، بل سيتم إعطاؤه أيضاً بعض المضادات الحيوية عن طريق الوريد (IV) لمكافحة الالتهابات البكتيرية.

في النهاية من المهم ملاحظة أن إصابة الحبل السري يمكن أن تهدد حياة طفلك. لذلك تجب استشارة الطبيب بانتظام حتى يمكن علاجه بسرعة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.