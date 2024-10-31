شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها.. 5 علامات للسكتة الدماغية أثناء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تحدث السكتات الدماغية فى أى وقت خاصة أثناء الليل، ولهذا السبب فإن فهم علامات السكتة الدماغية أمر مهم، خاصة بعد الساعة 10 مساءً، ووفقا لموقع " healthsite"، يمكن أن يكون اكتشاف العلامات منقذًا للحياة، وبالتالي، لنشر المزيد من الوعي حول هذه الحالة، نستكشف فيما يلى أهم 5 أعراض حاسمة للسكتة الدماغية لا يجب تجاهلها أبدًا.

5 علامات تشير إلى قرب الإصابة بالسكتة الدماغية قد تظهر ليلاً خدر أو ضعف مفاجئ

أحد المؤشرات الرئيسية للإصابة بالسكتة الدماغية هو الخدر أو الضعف المفاجئ، وخاصة في جانب واحد من الجسم، وقد يبدو هذا مثل صعوبة رفع الذراع أو الساق، أو تدلي الوجه، إذا شعرت بهذا الأعراض، فمن الضروري الحصول على مساعدة طبية على الفور.

الارتباك أو صعوبة التحدث

من العلامات الحرجة الأخرى للإصابة بالسكتة الدماغية الارتباك المفاجئ أو صعوبة التحدث، وقد يعني هذا عدم وضوح الكلمات أو صعوبة تكوين جمل متماسكة، وإذا بدا على شخص ما الارتباك أو عدم القدرة على التواصل بشكل جيد، فقد يشير ذلك إلى إصابته بسكتة دماغية، وقد تتفاقم هذه الأعراض بسرعة، لذا من الضروري التصرف بسرعة، وإذا لاحظت هذه التغييرات في نفسك أو في أي شخص آخر، فلا تتردد في طلب المساعدة.

مشاكل الرؤية المفاجئة

قد تشير التغيرات المفاجئة في الرؤية أيضًا إلى الإصابة بسكتة دماغية، قد تعاني من عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية أو حتى فقدان البصر في إحدى العينين أو كلتيهما، إذا واجهت هذه الأعراض، وخاصة جنبًا إلى جنب مع علامات السكتة الدماغية الأخرى، فإن طلب المساعدة الطبية على الفور أمر ضروري، يمكن أن يؤدي الليل إلى تفاقم هذه المشكلات حيث قد يؤدي انخفاض الإضاءة إلى حجب رؤيتك، يعد البقاء يقظًا بشأن بصرك أمرًا بالغ الأهمية، وخاصة في الليل.

صداع شديد

الصداع المفاجئ والشديد بدون سبب واضح قد يشير إلى الإصابة بسكتة دماغية، وخاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى، وقد يكون هذا النوع من الصداع مختلفًا تمامًا عن الصداع العادي وقد يكون قويًا بما يكفي لإيقاظك من النوم، إذا كنت تعاني من صداع غير عادي مع أي أعراض للسكتة الدماغية، فإن الحصول على مساعدة طبية طارئة أمر بالغ الأهمية، لا تتجاهله باعتباره صداعًا آخر، فقد يكون تحذيرًا بالغ الأهمية.

فقدان التوازن أو التنسيق

يمكن أن يكون فقدان التوازن أو التنسيق المفاجئ أيضًا علامة تحذيرية لسكتة دماغية، إذا كنت تتعثر أو تشعر بالدوار أو تكافح للمشي بشكل مستقيم، فتعامل مع هذه الأعراض بجدية، يمكن أن تكون هذه العلامة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص في الليل عندما تكون حركتك مقيدة بالفعل.

كيفية منع السكتة الدماغية؟

مارس الرياضة باستمرار، وتجنب التدخين، وابتعد عن التوتر، ومارس تمارين اليقظة، وأضف اليوجا إلى روتينك اليومي، والأهم من ذلك تناول الطعام الصحي لمساعدة عقلك على البقاء بصحة جيدة، ومع ذلك، في حالات الطوارئ، إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على نفسك أو على شخص آخر، فإن المفتاح هو التصرف بسرعة من أجل إسعافه.