شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإرهاق الوظيفي وطرق نفسية وصحية للتعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

الإرهاق الوظيفى هو مرحلة يشعر فيها الشخص بالإرهاق بسبب الإجهاد المرتبط بالعمل والضغط لفترات طويلة.، حيث قد يشعر الشخص باستنزاف الطاقة، والإرهاق، والضعف، والإحباط، أو لديه موقف سلبي تجاه وظيفته، أو يكون غير سعيد في العمل، مما يؤثر على قدرته على العمل بشكل فعال، بحسب موقع تايمز ناو.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر الإرهاق طويل الأمد على صحتك العقلية والجسدية لأنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض مرهقة، والأرق، والاكتئاب، فضلاً عن الشعور بالعزلة ولكن ما هي أعراض الإرهاق؟ كيف نتعامل معها؟

أعراض الإرهاق المهني



أعراض الإرهاق المهني تشمل الإرهاق، والأداء الضعيف في مكان العمل، وانخفاض المشاركة في المهام، وهذا لا يؤثر فقط على الصحة العقلية ولكنه يؤثر أيضًا على الأداء في مكان العمل. فيما يلي بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها:

- الإرهاق البدني والعاطفي: الشعور بالاستنزاف الجسدي والاستنزاف العاطفي هو أحد الأعراض الرئيسية. هذا ليس مجرد الشعور بالتعب بعد يوم طويل؛ إنها حالة مزمنة من التعب لا تختفي حتى بعد الراحة.

- زيادة السخرية أو الانفصال: غالبًا ما يؤدي الإرهاق إلى الشعور بالانفصال أو المواقف السلبية ، قد تصبح أكثر تشاؤمًا أو تشعر بالبعد العاطفي عن زملائك.

- انخفاض الكفاءة: غالبًا ما يشعر الموظفون الذين يعانون من الإرهاق بعدم الكفاءة أو عدم الفعالية في أدوارهم. يمكن أن يتجلى هذا في انخفاض الإنتاجية ونقص التركيز والشعور بعدم الكفاءة.

- الأعراض الجسدية: يمكن أن تظهر أعراض الإرهاق جسديًا أيضًا من خلال أعراض مثل الصداع ومشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات النوم. قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من خفقان القلب أو توتر العضلات.

- العصبية وتقلبات المزاج: إذا كنت تعاني من الإرهاق المهني، فقد تصاب بالإحباط بسهولة، وتعاني من تقلبات مزاجية متكررة، مما قد يؤثر على تفاعلاتك مع الزملاء والعائلة والأصدقاء.

- العزلة: قد ينسحب الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق من الأنشطة الاجتماعية والعلاقات، ويشعرون بالإرهاق بسبب الالتزامات الإضافية خارج العمل.

ما الذي يسبب الإرهاق المهني؟



هناك العديد من العوامل التي تساهم في الإرهاق، والعديد منها مرتبط بثقافة مكان العمل ومتطلبات العمل والتوقعات الشخصية. وهذا يشمل:

- زيادة عبء العمل: يمكن أن تؤدي أعباء العمل المرتفعة باستمرار والمواعيد النهائية غير الواقعية والمسئوليات الوظيفية المفرطة إلى الإجهاد المزمن، وهو أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق.

- الافتقار إلى السيطرة: غالبًا ما يعاني الموظفون الذين يشعرون أنهم لا يملكون الكثير من القدرة على التحكم في مهام عملهم أو ظروف العمل أو الجداول الزمنية من مستويات أعلى من التوتر، مما يؤدي إلى الإرهاق.

- توقعات وظيفية غير واضحة: يمكن أن يؤدي عدم اليقين بشأن واجبات الوظيفة أو الشعور بالانجذاب في اتجاهات مختلفة بسبب الأولويات المتضاربة إلى خلق التوتر والمساهمة في الإرهاق.

- نقص الدعم الاجتماعي: يمكن أن يؤدي الدعم غير الكافي من الزملاء أو المشرفين أو أفراد الأسرة إلى تضخيم مشاعر العزلة والتوتر، مما يجعل من الصعب التعامل مع الضغوط المرتبطة بالعمل.

طرق التعامل مع الإرهاق المهني

1. أعطِ الأولوية لصحتك- احصل على قسط مناسب من الراحة العقلية والجسدية، واتبع نظامًا غذائيًا مغذيًا، ومارس التمارين الرياضية بانتظام التي تبقيك نشطًا.

2. حدود صحية: تعلم كيفية الحفاظ على التمييز بين العمل والحياة الشخصية.

3. فترات راحة منتظمة: خذ وقتًا لأخذ فترات راحة طوال يوم العمل لإعادة شحن طاقتك وتجنب الإجهاد لفترات طويلة.

4. التواصل: اذهب إلى زميل موثوق به وتحدث معه للحصول على التوجيه أو الدعم.

5. التحكم في التوتر: مارس اليوجا أو التأمل، وقم بتمارين التنفس العميق للتحكم في التوتر.

6. راجع عبء العمل: راجع عبء العمل وقم بإجراء التغييرات أو التعديلات عندما يكون ذلك ممكنًا، ربما عن طريق تفويض المسؤولية عن المهام أو التفاوض على مواعيد نهائية أكثر واقعية.

7. التوازن بين العمل والحياة - وازن بين حياتك الشخصية وعملك من خلال القيام بالأشياء المفضلة لديك والتواصل مع الناس وما إلى ذلك.