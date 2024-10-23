المخاطر المحتملة لابتلاع الطفل لبطارية الأزرار من عمر شهور وحتى 7 سنوات.. وخطوات إسعافه

معلومات تهمك

فضول الطفل يدفعه للكشف عما بداخل اللعب

المخاطر المحتملة

بطاريات الأزرار

أعراض أخرى يجب مراقبتها

طفل يشعر بألم شديد في البطن

دور الأم المسعفة بالمنزل:

لا تحاولي إجباره على القيء؛ قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الأذى.

اتصلي بالطبيب على الفور، أو توجهي إلى قسم الطوارئ.

راقبي الأعراض واكتبي أي أعراض تظهر وسجليها وقت الحادث.

ابقي هادئة ما يساعدك على التفكير واتخاذ القرارات الصحيحة.

راقبي وانتبهي لأي تغييرات في سلوك الطفل أو صحته.

استشيري مصادر موثقة، واحصلي على معلومات دقيقة حول الحالة.

تدابير وقائية تمنع ابتلاع الطفل للبطاريات الصغيرة

بطاريات صغيرة يسهل على الطفل بلعها

قومي بتخزين البطاريات بشكل آمن، واحتفظي بها بعيداً عن متناول الأطفال.

تحدثي مع أطفالك عن مخاطر ابتلاع الأشياء غير الصالحة للأكل.. بشكل واضح.

علمي أطفالك منذ الصغر أهمية عدم وضع أي شيء في أفواههم؛ فزيادة الوعي بمخاطر بطاريات الأزرار قد يقلل من عدد الحوادث.

لا تنتظري ظهور الأعراض؛ يمكن أن تتسبب خلايا الليثيوم المعدنية الموجودة في المريء بحروق خطيرة في غضون ساعتين فقط.

لا تجبري طفلك على تناول شراب أو طعام، أو تضغطي عليه للتقيؤ في حال ابتلاع الطفل للبطاريات.

إجراء فحص عاجل عن طريق الأشعة السينية لمعرفة مكان تواجد البطاريات؛ هل توقفت بالمريء أم تحركت إلى داخل الأمعاء؟

خطوات لإسعاف الطفل بكافة الحوادث المنزلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:57 صباحاً - ما إن يبدأ الطفل في الحبو ثم الوقوف فالمشي، إلا وتتطور مهاراته الحركية أكثر وأكثر ونجده يتجول بأركان المنزل، بسبب فضوله وحبه لاكتشاف الوسط المحيط، ومع كثرة الألعاب الكهربائية أو التي تعتمد على البطارية في تشغيلها تزداد المخاطر ويتعرض الطفل للكثير من الحوادث.ويُعتبر، من الأخطار الشائعة التي تهدد سلامة الأطفال من عمر شهور وحتى 7 أعوام؛ إذ يمكن أن تؤدي هذه الحادثة إلى عواقب وخيمة. الدكتور محمود زاهي طبيب الأطفال يسلط الضوء على هذه القضية، ويقدم معلومات ضرورية حول أعراض المشكلة، ونوعية المخاطر، والإسعافات الأولية لسرعة التصرف والعلاج.. فمع زيادة الوعي بمخاطر بطاريات الأزرار يقل عدد الحوادث.حوادث الأطفال بالمنزل اليومية لا تنتهي، وأصبحت تشكل نسبة لا يستهان بها داخل المستشفيات والعيادات الصحية؛ من صدمات وسقوط وابتلاع أجسام غريبة.أخطر المشكلات هي ابتلاع الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 3 سنوات أشياء تتواجد في ألعابهم، وفضول الأطفال يدفعهم لفك وتركيب الألعاب ومن ثم وضع البطاريات في أفواههم وقد يبتلعونها دون قصد.بطاريات- الأزرار- عالية الجودة تعتمد عليها الكثير من الساعات والآلات الحاسبة والكاميرات والألعاب، وتحتوي على المعادن الثقيلة، مثل الزنك والزئبق والفضة والنيكل والكادميوم والليثيوم.وتحتوي كذلك على محاليل مركزة من المواد الكاوية مثل هيدروكسيد البوتاسيوم والصوديوم، مما يمثل خطورة بالغة على صحة الأطفال.. وما أكثر الألعاب التي تعمل بتلك البطاريات الصغيرة- الازورار-.في حالة ابتلاع الطفل لتلك البطاريات فإنها قد تعلق في المريء، ولو مرت من المريء تصل إلى الأمعاء وتخرج عبر البراز في غضون عدة أيام، وفي هذه الحالة تكون أقل خطورة.قد تلتصق البطارية وتضغط على جدار المريء في حالات أخرى، وتبدأ مكوناتها في التسريب والتي تسبب الحروق، وهنا يجب التدخل الطبي فوراً لإزالتها.تحتوي بطاريات الأزرار على مواد كيميائية قادرة على إحداث أضرار ومخاطر جسيمة في جسم الطفل حالة ابتلاعها منها:: بمجرد دخول البطارية إلى الجسم، يمكن أن تتسبب في تآكل جدران المريء أو المعدة خلال ساعات قليلة، وهذا التآكل يمكن أن يؤدي إلى اختراق الأنسجة.: يمكن أن تؤدي البطارية إلى انسداد مجرى الهواء، مما قد يتسبب في نقص الأكسجين: تحتوي بعض البطاريات على معادن ثقيلة مثل الزئبق والليثيوم، والتي يمكن أن تسبب تسمماً حاداً.: في حالات نادرة، يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في بطاريات الأزرار في تفاعلات تؤدي إلى توليد غازات داخل المعدة.: وذلك إذا كانت البطارية قد تسببت في تآكل جدران المعدة، فإن وجود غازات وتجمعها قد يؤدي إلى ضغط كبير، مما يزيد من خطر حدوث انفجار.: قد يشكو الطفل من آلام حادة أو تشنجات بالبطن.: قد يظهر القيء بلون غريب أو يحتوي على دم.: يمكن أن تشير هذه الحالة إلى وجود انسداد في المجرى الهوائي.: مثل القلق المفرط أو فقدان الوعي.تجنب حدوث مثل هذه الحوادث يمكن أن يتم من خلال اتخاذ بعض التدابير الوقائية:يجب أن تتعلم الأم عدة خطوات عن الإسعافات الأولية يمكن أن تسهم في إنقاذ طفلها، وحيث يتعرض الطفل لحوادث مختلفة في المنزل، منها ما يدخل جسمه، ومنها ما يكون محيطاً به.ففي حال تناول الطفل دواء عن طريق الخطأ، في هذه الحالة ضعي إصبعك في جوف الطفل؛ لكي يتقيأ، وأسرعي به إلى أقرب مستشفى، ويجب عدم محاولة تقديم أي شراب للطفل؛ لأن ذلك سوف يسرع هضم المعدة الدواء، ما يسبب له الخطر.وفي حال قام الطفل بتناول المنظفات، يجب عليك معرفة أن كل المنظفات حارقة وسامة؛ ولذلك عليك بتقديم الحليب البارد له، والإسراع به إلى المستشفى.و إذا ابتلع طفلك أي نوع من البطاريات، فهذا يعتبر حالة طارئة ويجب أن تأخذي طفلك على الفور إلى قسم الطوارئ في المستشفى.وفي حال شاهدت وضع الطفل لبطارية الأزرار في أذنه؛ فلا تقتربي منها ولا تحاولي نزعها، فقط عليك أن تقومي بتهدئة طفلك، ثم حمله للطبيب الذي يقوم بشفطها بجهاز خاص قبل أن تحدث تضرراً لطبلة الأذن.وفي حال قام الطفل بوضع أي جسم في أنفه؛ فلا تحاولي نزعه أو هزه، فقط توجهي إلى قسم الطوارئ، وكذلك إذا ما قام طفلك بابتلاع عملة صغيرة؛ فيمكنك أن تقومي بحمل طفلك بالمقلوب، وقومي بهزه؛ فسوف تخرج القطعة بسرعة، وإن لم تخرج فتوجهي به للمستشفى بسرعة.يمكن أن يسبب المغناطيس الكثير من الضرر في الجهاز الهضمي للطفل، ويمكن أن يتسبب في التواء الأمعاء، مما يتسبب في تقرحات الأمعاء وتلف الأمعاء والثقوب وتسمم الدم وحتى الموت.

عليك التأكد من محتوى صيدلية منزلكملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.