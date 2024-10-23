إليسا تنشر مشاهد لجمال لبنان وتعلق"خلينا ما بقى نسكت"

في ظل التصعيد والتوترات التي يشهدها لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها على موقع “إنستغرام” فيديو يحتوي على مشاهد طبيعية من لبنان، يعكس جمال وسحر هذا البلد رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأرفقت إليسا الفيديو بتسجيل صوتي مؤثر، تحدثت خلاله عن حبها الكبير لوطنها، مشيرة إلى عمق تعلقها بلبنان الذي لطالما عانت أرضه وشعبه، لكنها ما زالت تؤمن بقوته وصموده في مواجهة التحديات.

كما أضافت إلى الفيديو أغنيتها الشهيرة “موطني”، التي أدتها بصوتها الرائع، ما أعطى الفيديو طابعاً وطنياً مؤثراً تفاعل معه متابعوها بشكل واسع.

جاءت هذه الخطوة من إليسا تعبيراً عن تضامنها مع وطنها في هذه المرحلة الحرجة، حيث تواصل توجيه رسائل الحب والأمل للبنانيين وسط الأزمات المتلاحقة، ليؤكد الفيديو على أهمية التمسك بالوطن في أوقات المحن.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

إليسا تعلن عودة نشاطها الفني رغم حرب لبنان

إليسا ترثي الوضع في لبنان وتؤكد أنه سيعود أحلى مما كان عليه