شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لعلاج عدوى المعدة باستخدام مكونات المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

لا شك أن عدوى المعدة تجربة مزعجة، ويمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العامة والتمثيل الغذائي، وذلك بسبب عادات الأكل السيئة أو تغير الفصول أو المواد المسببة للحساسية، في الواقع، يتناول معظم الناس الأدوية لتخفيف الألم على الفور، ولكنك ستندهش عندما تعلم أن هناك بعض العناصر الأساسية في المطبخ التي يمكن أن تساعد في علاج العدوى بشكل طبيعي، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 علاجات بسيطة يمكنك تجربتها في المنزل لعلاج عدوى المعدة:

الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات، ويمكن أن يساعد شرب الزنجبيل في تهدئة بطانة المعدة وتقليل الغثيان، ما عليك سوى غلي بضع شرائح من الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10-15 دقيقة، ثم تصفيته والاستمتاع به دافئًا، ويمكن إضافة العسل أو الليمون لتعزيز النكهة والفوائد الصحية.

الثوم

يعمل الثوم كمضاد حيوي طبيعي، حيث يساعد في مكافحة البكتيريا وتقوية جهاز المناعة، ويمكن أن يكون تناول 1-2 فص ثوم نيئ على معدة فارغة فعالًا، وإذا كانت النكهة قوية جدًا، فحاول خلطه بالعسل أو دمجه في وجباتك للحصول على نكهة إضافية.

خل التفاح

يمتلك خل التفاح خصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد في استعادة توازن درجة الحموضة في المعدة، كما يمكن أن يساعد خلط 1-2 ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ وشربه قبل الوجبات في الهضم وتقليل الانزعاج.

حليب الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين المعروف بتأثيراته القوية المضادة للالتهابات والبكتيريا، ولتحضير حليب الكركم، امزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الحليب الدافئ، ثم قم بتحليته بالعسل إذا رغبت في ذلك، واستمتع بهذا المشروب المهدئ مرة واحدة يوميًا للتخفيف من آلام المعدة المزعجة.

الموز

الموز سهل الهضم ويمكن أن يساعد في تجديد الإلكتروليتات المفقودة من الجسم، وهو جزء من نظام BRAT الغذائي الذى يعتمد على (الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص)، والذي يُنصح به غالبًا للتغلب على مشاكل الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يوفر تناول الموز الناضج راحة سريعة من الغثيان والإسهال.

بذور الكمون

تحتوي بذور الكمون على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في الهضم وتقليل الانتفاخ، حيث قُم بغلى 1-2 ملعقة صغيرة من بذور الكمون في الماء لمدة 10 دقائق، ثم صفى المشروب وتناوله، أو أضف الكمون إلى وجباتك للحصول على دفعة صحية لذيذة.

الزبادي

الزبادي غني بالبروبيوتيك، الذي يساعد في استعادة التوازن الطبيعي للبكتيريا المعوية بعد الإصابة، وقد يكون تناول الزبادي العادي غير المحلى مفيدًا بشكل أكبر لذلك احرص على تناوله يوميًا، ويمكنك مزجه بالعسل أو الفواكه للحصول على مذاق وتغذية إضافية.

بذور الشمر

تتمتع بذور الشمر بخصائص مريحة لمنع مشاكل الهضم مثل الغازات والانتفاخ، ويمكن أن يوفر مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات راحة فى الهضم، أو يمكنك نقع بذور الشمر في الماء الساخن لتحضير مشروب مهدئ.