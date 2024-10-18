انخفاض الهيموجلوبين خلال الحمل هل يؤثر على الأم والجنين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - يحتاج جسم الحامل إلى كمية أكبر من الدم، إلا أنه في المقابل فإن انخفاض نسبة الهيموجلوبين أثناء الحمل أمر شائع، وذلك لأن جسم الأم يصبح أكثر عرضة لنقص الحديد والفيتامينات، وذلك بسبب زيادة عدد كريات الدم أثناء الحمل.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "بولد سكاي" إذا لم تحصل الحامل على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن اللازمة لإنتاج المزيد الدم، فقد تعاني الأم من انخفاض مستويات الهيموجلوبين أثناء الحمل.

يمكن أن يكون لنقص نسبة الهيموجلبين العديد من المضاعفات، ليس فقط على صحة الأم، ولكن أيضًا على الجنين في الرحم.

انخفاض نسبة الهيموجلوبين أثناء الحمل

انخفاض نسبة الهيموجلوبين سبب إصابة الحوامل بفقر الدم - الصورة من موقع AdobeStock

يعد الهيموجلوبين من البروتينات التي تساعد على تخزين الأكسجين، ويساعد كريات الدم على توزيع الأكسجين من القلب إلى بقية الجسم.

انخفاض نسبة الهيموجلوبين أثناء الحمل يسبب الإصابة بفقر الدم لدى النساء الحوامل، وقد تصاب به الحامل عندما يفتقر الجسم إلى خلايا الدم الحمراء، بما في ذلك مستويات الهيموجلوبين التي تكون أقل من المستويات الطبيعية لدى النساء الحوامل، ونتيجة لذلك، يُحرم الجسم من الأكسجين ولا يستطيع القيام بوظائفه لإنتاج خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين، وقد يحتاج الجسم إلى كمية كافية من الحديد والفيتامينات للحفاظ على صحة الأم والجنين.

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أسباب انخفاض الهيموجلوبين لدى الحوامل

خلال فترة الحمل، تزداد كمية الدم في الجسم بنسبة 20-30٪ وهذا يعني أن الجسم سيحتاج إلى المزيد من الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء ومع ذلك، هناك أيضًا أسباب أخرى قد تؤدي إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين لدى النساء الحوامل، بما في ذلك بعض الأمراض، مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا.

وبصرف النظر عن ذلك، هناك أيضًا العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن انخفاض الهيموجلوبين، والتي تشمل ما يلي.

الحمل بتوأم.

عدم تناول كمية كافية من الحديد.

المعاناة من تدفق الحيض الغزير قبل الحمل.

القيء المتكرر بسبب غثيان الصباح.

أعراض انخفاض الهيموجلوبين لدى الحوامل

على الجانب الآخر بعد معرفة الأسباب، يجب على الحامل الانتباه إلى الأعراض، فقد تكون أعراض فقر الدم بسيطة، وقد لا تدرك الحامل أنها تعاني من هذه الحالة أثناء الحمل، وتشمل أعراض فقر الدم الناجم عن انخفاض نسبة الهيموجلوبين عند النساء الحوامل بشكل عام ما يلي:

التعب

الشعور بالبرودة

ضيق التنفس

الدوخة أو ضعف الجسم

سرعة دقات القلب

الصداع

بشرة شاحبة أو جافة أو عرضة للكدمات بسهولة.

ألم في اللسان

متلازمة تململ الساقين.

مضاعفات انخفاض نسبة الهيموجلوبين

فقر الدم بعرض الحامل للولادة المبكرة - الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يزداد انخفاض نسبة الهيموجلوبين أثناء الحمل إذا لم يتم علاجه، مما يعرض صحة الأم والجنين في الرحم للخطر، وجعل القلب يضطر إلى العمل بجهد أكبر، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وعدم انتظام ضرباته.

يعتمد الجنين في الرحم على حصول الأم على كمية كافية من الحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك، ولذلك، يمكن أن يكون لفقر الدم أيضًا تأثير على نمو الجنين، خاصة إذا حدث ذلك في وقت مبكر من الحمل، أو في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

إذا لم يتم علاج فقر الدم في الوقت المناسب، يكون الجنين أيضًا معرضًا لخطر الإصابة بفقر الدم بعد الولادة، ويمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا مشاكل في نمو الطفل.

في حالات فقر الدم الشديد، لا تسبب هذه الحالة بشكل عام الإجهاض بشكل مباشر، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات الحمل

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كيفية التعامل مع انخفاض الهيموجلوبين لدى الحوامل؟

تناول المكملات الغذائية

عادةً ما يعالج الأطباء فقر الدم عن طريق إعطاء فيتامينات الحمل، ومكملات الحديد بانتظام لمساعدة الجسم على تلبية احتياجاته من الحديد وفيتامين ب12 وحمض الفوليك، إلا أنه في حالات فقر الدم الشديد، قد يقوم الطبيب بإجراء عملية نقل دم.

نظام غذائي صحي

أفضل طريقة للوقاية من انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم وعلاجه أثناء الحمل هي التأكد من حصول الأم على كمية كافية من الحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك

يمكن للأمهات تناول فيتامينات الحمل الموصى بها من قبل أطباء التوليد، والقيام أيضاً بإجراء تغييرات في نظامهن الغذائي؛ للحفاظ على مستويات الهيموجلوبين طبيعية أثناء الحمل.

زيادة امتصاص الحديد

هناك طريقة أخرى لزيادة نسبة الهيموجلوبين بسرعة لدى النساء الحوامل وهي تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي؛ لأنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

تشير الدراسات إلى أن تناول 100 ملغ من فيتامين سي يمكن أن يزيد من امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 67%

يمكن للحامل أيضاً تناول بعض الفاكهة مثل البرتقال، أو الكيوي، أو الفراولة، أو الجوافة بعد تناول الطعام أيضاً للمساعدة في امتصاص الحديد بطريقة أسرع

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.