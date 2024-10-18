مستحضرات لتنفيذ مكياج وردي محترف من أهم الماركات العالمية.. إطلالتك مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - إذا كنتِ ترغبين في التألق بمكياج عصري وبألوان مشرقة، تعكس أنوثتك في شهر أكتوبر الوردي، فإن المكياج الوردي يعتبر الخيار الأمثل لاعتماده، حيث يجمع بين الأناقة والنعومة في آن واحد، ما يجعله مناسباً لمختلف الإطلالات، سواء النهارية الكاجوال أو المسائية الرسمية. المكياج الوردي ليس مجرد اختيار لون، بل هو تعبير عن الأنوثة والجمال. ولمناسبة أكتوبر الوردي، تستعرض لكِ "الخليج 365" في الآتي مستحضرات لتنفيذ مكياج وردي محترف، من أهم الماركات العالمية، إضافة إلى نصائح تفيدك في تحقيق إطلالة ناجحة تخطف الأنظار.

برايمر لإشراقة طبيعية من إيستي لودر Estee Lauder

برايمر Double Wear Smooth & Blur Primer من إيستي لودر Estee Lauder

يعتبر البرايمر من أساسيات مستحضرات المكياج، إذ يساعد على توحيد لون البشرة وتوفير قاعدة ناعمة للمكياج. استخدمي برايمر يساعد على إخفاء المسامات الواسعة، ويمنح بشرتك إشراقة طبيعية. يمكنك اختيار برايمر "دوبل وير سموث أند بلور برايمر من إيستيه لودر" Estee Lauder, Double Wear Smooth & Blur Primer, حيث يتحكم في زيوت البشرة، ويترك البشرة ناعمة وغير لامعة.

كريم أساس لإخفاء عيوب البشرة من لانكوم Lancôme

كريم الأساس Teint Idole Ultra Wear من لانكوم Lancôme

يوفّر كريم الأساس "تانت آيدول ألترا وير من لانكوم" Lancôme, Teint Idole Ultra Wear، المقاوم للماء والتعرق والرطوبة، تغطية كاملة لبشرتك، تدوم لمدة 24 ساعة ويسمح لبشرتك بالتنفس، وهو مصمم بتركيبة تناسب جميع ألوان البشرة وأنواعها، سواء الجافة أو الحساسة أو الدهنية، ما يجعله خياراً مناسباً لك. اختاريه بلون يناسب لون بشرتك.

ظلال عيون وردية من شيسيدو Shiseido

باليت ظلال العيون Essentialist Eye Palette من شيسيدو Shiseido

استخدمي الظلال بتدرجات متنوعة من اللون الوردي؛ مثل الوردي الفاتح والوردي الداكن. يمكنك تطبيق اللون الفاتح كقاعدة، بينما اللون الداكن لتحديد الزوايا. ولا شيء يضاهي لوحات ظلال العيون "إسانشياليست آي باليت من شيسيدو" Shiseido, Essentialist Eye Palette، بتركيبة بودرة كريمية مبتكرة، ما توفر لوناً مشرقاً وحريرياً يدوم لمدة 12 ساعة من دون أي شوائب. تخلق البودرة الناعمة تأثيراً ناعماً يشبه الجلد، بينما تعمل القاعدة الشفافة على إزالة أي تجاعيد. تُقدم هذه التركيبات خفيفة الوزن في مجموعة من اللمسات النهائية التي تتراوح بين الألوان غير اللامعة الناعمة والمعدنية اللامعة. تحتوي كل لوحة رفيعة للغاية على أربعة ألوان متناسقة، يمكن استخدامها لتحقيق مكياج عيون وردي لافت.

هايلايتر لإضاءة البشرة من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

هايلايتر Touche Éclat Shimmer Stick Illuminating Highlighter من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

عادةً، ما يستخدم الهايلايتر لإضاءة البشرة، وتسليط الضوء على عظام الخد، وجسر الأنف، وزاوية العين الداخلية، ووسط الجبهة، فوق الشفاه، وذقن الوجه. لإضفاء لمسة لامعة وجذابة على مكياجك الوردي، طبّقي هايلايتر بلون لامع وردي "تاتش إيكلا شيمير ستيك إيللومينايشن هايلايتر من إيف سان لوران" Yves Saint Laurent, Touche Éclat Shimmer Stick Illuminating Highlighter، حيث يعمل على تعزيز لون بشرتك بسلاسة وإضاءة منطقة الأنف، وجنتيك. يسمح شكل المستحضر المبتكر بالتطبيق السهل أثناء التنقل.

بلاشر وردي من شانيل Chanel

بلاشر LES BEIGES Healthy Glow Sheer Colour Stick من شانيل Chanel

أنعشي بشرتك وأبرزي عظام الخدين، بلمسة نهائية مخملية نابضة بالحياة، باستخدام أحمر الخدود الكريمي الوردي متعدد الاستخدامات "لي بيج هيلثي غلو شير كولور ستيك من شانيل" Chanel, LES BEIGES Healthy Glow Sheer Colour Stick، الذي يعزز ويضيء ويحدد ملامح الوجه. يتميز هذا المستحضر بتركيبته الغنية بمستخلصات القطن، والورد، إضافة إلى شمع العسل. ضعيه مباشرة على عظام الخد، ثم امزجيه بأطراف الأصابع باستخدام حركة دائرية. مرريه نحو الصدغين لرفع عظام الخد أو نحو الشفاه لجعل عظام الخد تبدو أطول.

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ملمع شفاه وردي من ديور Dior

ملمع الشفاه الوردي Addict Lip Maximizer 063 Pink Lilac من ديور Dior

لإكمال إطلالتك بمكياج وردي محترف، اختاري أحمر الشفاه بدرجات من الوردي الباهت للمناسبات اليومية، والوردي الداكن للمناسبات المسائية. ولإضفاء لمسة مشرقة على إطلالتك، جربي ملمع الشفاه الممتلئ "أديكت ليب ماكسيمايزر 063 بينك ليلاك من ديور" DIOR, Addict Lip Maximizer 063 Pink Lilac، بمكونات طبيعية وغنية بزيت الكرز وحمض الهيالورونيك، ما يرطب الشفاه لمدة تصل إلى 24 ساعة ويجعلها تبدو أكثر امتلاءً.