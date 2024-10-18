شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين عادات نومك السيئة وضعف التركيز.. نصائح لتحسين جودة النوم والان مع تفاصيل الخبر

تؤثر أنماط نومنا على أنشطتنا اليومية، قلة النوم تجعلك تشعر بالخمول وانعدام الطاقة طوال اليوم، كما تؤثر على إنتاجيتك ومهارات اتخاذ القرار، وكشفت دراسة جديدة أجراها خبراء من جامعة ألتو وجامعة أولو في فنلندا حسب موقع " نيوز 18"، أن نمط نومك يمكن أن يؤثر على انتباهك وإدراكك وذاكرتك ، ووجدت الدراسة أن تأثيرات قلة النوم تؤثر على وظائف المخ لعدة أيام، كما وجدت أن التمارين الرياضية يمكن أن تعمل أيضًا على تحسين المرونة الإدراكية والذاكرة.

ركزت الدراسة على نشاط دماغ أحد علماء الأعصاب وسلوكه، وتم تتبعه لمدة 5 أشهر، كما أظهرت الدراسة أن التمارين الرياضية لها تأثير إيجابي كبير على الدماغ، ووجدت علاقة بين تقلب معدل ضربات القلب والاتصالات الدماغية، وخاصة عندما يكون الجسم في حالة راحة.

وتؤكد الدراسة على أهمية الحفاظ على نظام لياقة بدنية منتظم للمساعدة في نمو الدماغ، فضلاً عن تحسين جدول نومك اليومي.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين جودة نومك: الالتزام بالروتين

يجب أن ينام الشخص 8 ساعات على الأقل، لذا يجب الذهاب إلى الفراش واستيقظ في نفس الموعد كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، الاتساق في مواعيد النوم والاستيقاظ يعزز دورة النوم والاستيقاظ في جسمك.

إنشاء بيئة هادئة

حافظ على الغرفة باردة ومظلمة وهادئة، قد يؤدي التعرض للضوء ليلاً إلى صعوبة النوم، تجنب قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات قبل النوم مباشرة، فكر في استخدام ستائر تعتيم الغرفة أو سدادات الأذن أو أدوات أخرى لخلق جو يلبي متطلباتك.

تجنب القيلولة أثناء النهار

قد تؤثر القيلولة الطويلة أثناء النهار على النوم ليلاً، لذا، احرص على ألا تزيد مدة القيلولة عن ساعة واحدة وتجنب النوم في وقت متأخر من اليوم، ومع ذلك، إذا كنت تعمل في وقت متأخر من الليل، فقد تحتاج إلى أخذ قيلولة في وقت متأخر من اليوم قبل العمل لتعويض النوم المفقود.

انتبه لنظامك الغذائي

تجنب الذهاب إلى الفراش وأنت جائع أو ممتلئ، تجنب تناول وجبات ثقيلة، وخاصة قبل ساعات قليلة من الذهاب إلى الفراش، كما أن النيكوتين والكافيين يمكن أن يعطل النوم.

