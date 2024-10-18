وزير دفاع هولندا: لا نعارض استخدام أوكرانيا لـ "إف-16" لضرب العمق الروسي

أشار وزير دفاع هولندا روبن بريكلمانز، لدى وصوله إلى لقاء وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، الى أن "بلاده لا تعترض على استخدام مقاتلات إف-16 سلمتها لأوكرانيا لقصف عمق روسيا".

وأكد بريكلمانز، أن "هولندا سلمت بالفعل الدفعة الأولى من طائرات إف-16، وأن أوكرانيا تستخدم هذه المقاتلات".

وشدد على أن " بلاده تطالب أوكرانيا بالامتثال للقانون الدولي، لكنها لا تفرض أي قيود على المسافة التي يمكن استخدام الطائرات العسكرية التي سلمتها لنظام كييف.

وأضاف "القانون الدولي لا يقف عند الحدود أو على مسافة 100 كيلومتر من الحدود، لذلك، نسمح لأوكرانيا باستخدام طائرات إف-16 للدفاع عن النفس، وقد يتطلب الدفاع عن النفس اعتراض الصواريخ (في المجال الجوي الروسي) أو شن ضربات، على سبيل المثال، على المطارات في روسيا".