حزب الله: قصفنا مستعمرة زفلون بصلية ‏صاروخية كبيرة

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح يوم الجمعة 18-10-‌‏2024 مستعمرة زفلون بصلية ‏صاروخية كبيرة". ‏

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