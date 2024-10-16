شكرا لقرائتكم خبر عن مزيج من الخضراوات مفيد للمعدة ويساعد فى علاج الإسهال والان مع تفاصيل الخبر

الخضراوات هى الخيار الأمثل فى أي نظام غذائى صحى، فهى تعزز الصحة العامة وتساعد فى ترطيب الجسم بشكل مثالي وتعزيز سلامته، وهي مصدر المياه ومن الأكلات التي تزيد من الترطيب وتقي من الجفاف، هذا بدوره يجعلها أفضل أنواع المأكولات خاصة لأنظمة الريجيم أو الأنظمة الغذائية التي تهدف للتخلص من المشكلات المعوية.

وفقا لتقرير نشر في موقع very well helth فإن القرع مع البطاطس هو مزيج صحي رائع يمكن أن يعزز من الحركة المعوية بشكل مميز وفعال.

من يعاني مشكلات معوية في الغالب يعاني من الإسهال والاضطرابات الإخراجية الشديدة، فهو أشهر تلك الاضطرابات، من يعانيه قد يسبب له جفاف حاد بالجسم ونقص في السوائل العامة بالجسم، فضلا عن أنه يشعر المريض بالإعياء والضعف العام وصعوبة تناول الطعام، ويؤثر على شهيته وكذلك على التقلصات وآلام البطن المصاحبة له.

البطاطس والقرع بهما خصائص ممسكة يمكن من خلالها أن تعزز من عمل الأمعاء وتقلل من سيولة البراز، هذه الخصائص إذا ما تم مزجها سويا، من خلال سلق ثمره من القرع وثمرة من البطاطس، وهرسهما جيدا يمكن أن تصبح من أفضل الخضراوات التي تعزز من حركية المعدة وتنظم حركة الأمعاء، وبالتالي تقلل من حدة الإسهال ويصبح البراز أكثر تماسكا.

يرجع السبب إلى احتوائهما على النشا الذي يعمل على امتصاص المياه من الأمعاء، وبالتالي يصبح الطعام داخل الأمعاء أكثر قسوة، وتقل ليونته تدريجيا وبالتالي يتوقف الإسهال تدريجيا، يمكن عند الإصابة بالإسهال تناول هذا المزيج الجيد دون أية إضافات أخرى عليه مثل الملح أو غيره، يمكن تناوله مرتين يوميا أثناء الإصابة بالإسهال بكميات لا تتعدى الثمرتين في المرة الواحدة، أما إذا كان الإسهال مزمنا ويعاني معه الشخص من الجفاف أو الإجهاد الحاد أو الإعياء فلابد من استشارة الطبيب المختص للضرورة.