شكرا لقرائتكم خبر عن ضغطك على ابنك فى الأكل يولد هذه المشكلات النفسية.. أهم النصائح والان مع تفاصيل الخبر

الطفل الصغير عجينة نشكلها بأيدينا، لا يكفي أبدا أن تهتم بتربيته وتقويمه ولكن أيضا يجب أن تهتم بنفسيته وسلوكياته، حيث يعاني الكثير من الأطفال من صعوبات في تناول الطعام، نتيجة اضطرابات يجب على الأبوين الكشف عنها، وتكون سببا فى عزوفهم عن الطعام.

وفقا لتقرير نشره في موقع تشايلد فييدينج الطبي المعني بصحة الأطفال، فإن الكثير من المشكلات النفسية والاضطرابات قد يولدها ضغطك الدائم على طفلك بتناول طعامه، فهو أمر غير محمود كما يعتقد البعض خطأ، هذا الفعل يعد نوعا من الضغط النفسى والتحكم الشديد.

الضغط على الطفل في تناول الطعام قد يسبب هذه المشكلات والاضطرابات النفسية والسلوكية لديه:

هذا النوع من الضغوط والإلحاح تسبب للطفل نفورا عاما من كل الأوامر الموجهة له، والمهام المنوط بها ومن الالتزام بها بشكل عام، مما يسبب مشكلات سلوكية بالرفض مستقبلا.

يحول سلوكيات الطفل إلى سلوكيات عنيدة وليست مستجيبة.

قد يحوله لطفل خاضع لا يمكنه إبداء رأيه.

يصبح الطفل غير قادر على قول كلمة لا في الوقت المناسب وهو ما يسبب له اضطرابات نفسية واجتماعية في المستقبل.

قد يعاني الطفل من اضطرابات معوية.

قد يعاني الطفل من اضطرابات طعام ناتجة عن عدم إقباله على نوعيات معينة من الطعام بسبب الإجبار أي بسبب نفسي وليس سببا عضويا.

يعاني الطفل من القلق العام وصعوبة فهم خياراته وقدراته.

ونصح التقرير بمجموعة من النصائح للأبوين:

افحص طفلك الذي يعاني من اضطرابات طعام.

لا تضغط على طفلك في تناول الطعام فقط قسم وجباته واجعلها متباعدة التوقيتات.

كل طفل له طبيعة خاصة في تناول الطعام، يجب أن تكتشف طبيعة طفلك وتلتزم بها وتساعده.

حببه في الطعام بطرق أخرى غير الإجبار، مثل تقديمه بأشكال مختلفة أو في أجواء مرحة.

اجعل طفلك يطهو وجبته معك.

اهتم بتعزيز قيمة الثقة بالنفس لدى طفلك ومعرفة احتياجاته وقت اللزوم، كي يستطيع إختيار القرارات واتخاذها في المستقبل.

الضغط الدائم والسيطرة المحكمة على الأطفال تخلق أطفالا مهزوزة غير قادرة على اتخاذ القرارات.