شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على إصابتك بالتهاب المعدة الحاد والان مع تفاصيل الخبر

يعانى الكثيرون بين الحين والآخر من حرقة بالمعدة أو آلام بالمعدة أو مشكلات معوية أو إخراجيه، الأمر لا يخرج عن كونه تقلبات في الأمعاء، ولكن هناك بعض العلامات الخفية التي يمكن أن تنبئك بمشكلة حادة في الأمعاء تحتاج لعلاج، والذهاب إلى الطبيب.

وفقا لتقرير نشر في موقعosmosis فإن التهابات المعدة كثيرة ومتعددة ولكن الحاد منها تكون أعراضه بشكل فجائي وشديد، هذا الالتهاب يصيب بطانة المعدة والغشاء المخاطي للمعدة، وبالتالي يتلف هذا الغشاء في بعض الحالات مما يخلف التهابا حادا بها، ويخلف تقرحات مؤلمة أو تآكلات بالمعدة كلها تخلف أعراضا شديدة.

من أسباب التهاب المعدة الحاد أن يكون الغشاء المخاطى للمعدة في أساسه ضعيف، أو أن هناك شيئا ما سبب ضررا للبطانة بشكل مباشر مثل بعض اللأدوية والاجهادات الحادة والالتهابات، وأكلات مثيرة معينة، الأدوية والأسبرين ومضادات الالتهابات، هى الأدوية الأكثر تأثيرا والمسببة لالتهابات المعدة الحادة، لأنها تسبب انخفاضا في المخاط المعدي وبالتالي الإفراط فيها يسبب آلام حادة ومزعجة.

أما عن العلامات التي يمكن أن تنبئك بوجود مشكلة حادة في الأمعاء تحتاج للذهاب للطبيب:

ـ قد لا تظهر بعض الأعراض على بعض الحالات خاصة من يعاني من فقدان الشهية الشديد.

ـ الألم الحاد في الجزء العلوى من البطن.

ـ الغثيان و الرغبة الشديدة في التقيؤ بين الحين والآخر.

ـ قد يعاني البعض من نزيف معوي فى البراز أو في القيء في بعض الحالات نتيجة النزيف من الجزء العلوي من البطن.

ـ التجشؤ الدائم والمفرط.

ـ القيء الدموي .

ـ تغيرات حادة في البراز ولونه ويصبح أسود.

ـ اضطرابات وتقلصات وآلام بالمعدة حادة.



ويكون العلاج من قبل الطبيب وفقا للحالة بنوعيات من الأدوية التي تحد من مشكلات المعدة وتعادل أحماضها وتحسن من حركيتها.