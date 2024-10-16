شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الفاكهة يقلل من دهون الدم والكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

الفاكهة هي الغذاء والخيار الأفضل في الأنظمة الغذائية، إذا ما أحسن الإنسان استخدامها واستهلاكها، فهى تساعد بشكل كبير على ترطيب الجسم، وإمداد الجسم بالسكريات الصحية المفيدة مثل الجلوكوز بدلا من السكريات المباشرة الضارة والأكلات المحلاة.



وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث ميدسين الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك بعض أنواع الفاكهة التي تعزز من صحة الجسم، ولكنها أيضا تقلل من دهون الدم وبالتالي تقلل من الكوليسترول الضار، من أهم أنواع هذه الفاكهة هي التفاح بأنواعه المختلفة.

التفاح في حد ذاته أحد أهم أنواع الفاكهة التي تحتوي على نسبة ضئيلة من السكريات أيا كان نوعها خاصة التفاح الأخضر، كما أنه يعمل على تعزيز صحة الجسم بالكامل وتخفيض مستوى الكولسترول ودهون الدم بشكل خاص.

يحتوي التفاح على مركبات هامة وصحية للجسم تعمل على تعزيز عمل أجهزته وعلى سريان الدم فيه، وهذه المركبات تسمى البوليفينول، التي لها تأثير صحي للغاية على سريان الدم والتخلص من دهونه وسيولته بشكل طبيعي ومثالي.

تابع التقرير أن التفاح إذا ما تناوله الإنسان بقدر تفاحة يوميا، يساعد ذلك على تقليل مستويات الكوليسترول والدهون في الدم، وزيادة معدل نسبة الكوليسترول الجيد، والسيطرة التامة على الدهون الثلاثية المتراكمة، وبالتالي التحكم في تنامي دهون الدم بشكل عام.

ينصح التقرير بتناول التفاح في هيئته كثمرة يوميا، للاستفادة التامة من فوائده في تخفيض مستويات دهون الدم خاصة قشرته الصحية، إلا لمن يعاني من مشكلات معوية، كما يفضل عدم تناول كم كبير منه وترشيد استهلاكه لتعزيز نسب السكريات في الدم بشكل صحي والشعور بالشبع، فضلا عن تحسينه للحركة المعوية وحالة الأمعاء.