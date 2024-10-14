شكرا لقرائتكم خبر عن هذا المكون على الزبادى.. يحوله لطعام مثالى لصحة دماغ طفلك وعقله والان مع تفاصيل الخبر

الوجبات الصحية هي أهم وأفضل ما يمكن أن تقدمه الأم لطفلها، حيث تعمل على بناء جسمه بشكل سليم، وتعزيز قوته وسلامته وصحته وبنيته، وأيًا كانت المرحلة العمرية للطفل، فلابد من الاهتمام بتناوله الطعام الصحى المفيد، الذي يحد من إصابته بالعدوى ويقلل من فرص تكرار الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خاصة بفصل الخريف.

وفقًا للدكتور حاتم قرطام استشارى الأطفال قصر العينى، فإن الطفل الصغير يجب أن تهتم الأم بإطعامه طعامًا صحيًا مفيدًا، يعزز من العناصر والفيتامينات، وقوة الجسم وسلامته وكذا جهاز مناعة الجسم ومقاومته للأمراض، فضلاً عن ضرورة الهتمام بتناول كل ما هو مرطب للجسم، فكل ما يحتوى على المياه يرطب جسم الطفل، كالخس والورقيات بأنواعها، فضلاً عن الخيار والجزر وغيرها.

والفاكهة يجب أن تحتل مكانة جيدة في غذاء طفلك، وكذا الزبادى، هذا المنتج الهام من منتجات الألبان الذى يعزز من قوة الطفل، وتعزيز نسب الكالسيوم به، فضلا عن تعزيز الشبع والامتلاء، مع تعزيز حركية المعدة والإخراج بشكل عام، فضلا عن الشعور بالهدوء في الأمعاء.

وتابع أن هناك مكونات إذا ما أضفناها على الزبادى جعلت منه وجبة مثالية تعزز من الصحة العامة وصحة الدماغ أيضا، ومن أهم هذه الإضافات التوت بأنواعه المختلفة، فهو وجبة مستقلة غنية بمضادات الأكسدة الصحية، فضلاً عن احتوائها على البرووبايوتك المعزز لصحة الجهاز الهضمى، وهذه الوجبة الغنية تعزز من صحة دماغ الطفل وذكاؤه، وزيادة تركيزه نتيجة تعزيزها للوظائف الدماغية والإدراكية بشكل ملحوظ.، احرصى على تقديم هذه الوجبة لطفلك بين الحين والآخر دون إسراف متعمد مما يعزز من صحته العامة وصحة الدماغ.