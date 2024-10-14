تجربتي مع أعراض التهاب المعدة الناجمة عن الإجهاد لدى طفلي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:19 صباحاً - يعد التهاب المعدة الناجم عن الإجهاد اضطراباً في المعدة يعرف أيضاً باسم عسر الهضم الوظيفي، أو غير التقرحي قد يتسبب في العديد من الأعراض للطفل؛ مثل حرقة المعدة والشعور بالامتلاء، وقد ينجم هذا النوع من التهاب العديد من المشاكل العاطفية؛ مثل التوتر والقلق والعصبية.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "هيلث لاين" يعد هذا النوع من الإجهاد لدى الأطفال قابلاً للشفاء، ويمكن علاجه بتغيير النظام الغذائي والأدوية المضادة للحموضة؛ مما يساعد على تهدئة الغشاء المخاطي للمعدة حتى لا يسبب الحرقة، إليك الأسباب الشائعة لالتهاب المعدة الناتج عن الإجهاد عند الأطفال وأهم أعراضه.

أسباب التهاب المعدة الناتج عن الإجهاد

يصاب الأطفال بالتهاب المعدة الناجم عن الإجهاد بسبب التقلبات المزاجية - الصورة من موقع AdobeStock

يصاب الأطفال بالتهاب المعدة الناجم عن الإجهاد بسبب بعض التقلبات المزاجية مثل القلق والتوتر والعصبية الزائدة، وقد تؤدي هذه الحالات إلى زيادة إنتاج أحماض المعدة، وإصابة الطفل بأعراض تشبه الالتهاب، وقد لا يسبب التوتر العاطفي والقلق التهاباً مباشراً في المعدة.

على الجانب الآخر قد يتسبب الإجهاد البدني الناتج عن الصدمات الشديدة أو الحروق أو إصابات الدماغ لدى الأطفال في تغيير درجة الحموضة في المعدة، وإصابة الطفل بالتهاب المعدة الناجم عن الإجهاد.

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أعراض التهاب المعدة الناتج عن الإجهاد عند الأطفال

تسبب الأعراض الرئيسية لالتهاب المعدة الناجم عن التوتر لدى الأطفال آلاماً في المعدة وعدم الراحة المستمرة، ولكن قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الغثيان والشعور بالامتلاء.

انتفاخ وألم في البطن.

عسر الهضم والتجشؤ المتكرر.

الصداع والشعور بالضيق العام.

فقدان الشهية أو القيء أو الرغبة في القيء.

قد تظهر هذه الأعراض في أي وقت لدى الطفل ولكنها قد تشتد خلال فترات التوتر أو القلق، قد تظهر بعض هذه الأعراض أيضاً في أنواع أخرى من التهاب المعدة؛ مما قد يؤدي إلى صعوبة التشخيص.

علاج التهاب المعدة الناتج عن الإجهاد

يجب أن يتم توجيه علاج التهاب المعدة الناجم عن الإجهاد لدى الأطفال من قبل طبيب الجهاز الهضمي، ويمكن أن يشمل:

تناول الأدوية

قد يصف الطبيب بعض الأدوية لتقليل إنتاج أحماض المعدة والتحكم في بعض الأعراض؛ مثل الألم والحرقان والحموضة لدى الطفل، وقد يصف الطبيب أيضاً بعض الأدوية التي تمنع إفراز أحماض المعدة؛ مثل مضادات الاكتئاب والحموضة، فكلاهما من الخيارات التي يلجأ إليها الكثير من الأطباء.

على الجانب الآخر قد تُستخدم مضادات الاكتئاب كطريقة فعالة أيضاً لعلاج القلق لدى الأطفال والمراهقين، لكن ينبغي مراقبة جرعة تناول الأطفال والمراهقين لتلك المضادات بعناية، لتفادي إصابة الطفل بأي أعراض جانبية خطيرة.

النظام الغذائي للطفل

لعلاج التهاب المعدة الناجم عن التوتر، يجب اختيار الأطعمة سهلة الهضم- الصورة من موقع Freepik

لتقليل إنتاج أحماض المعدة وتخفيف الألم والحرقان، يجب عليك تجنب تقديم الأطعمة الغنية بالدهون لطفلك؛ مثل اللحوم الحمراء والنقانق والحليب كامل الدسم والصلصات من أي نوع والجبن الأصفر والجبن الكريمي والبسكويت المحشو والنقانق بشكل عام، بل في المقابل اختيار الأطعمة سهلة الهضم وقليلة الألياف وهي كالتالي:

اللحوم قليلة الدسم ؛ مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك البيضاء.

؛ مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك البيضاء. الخضروات المطبوخة ؛ مثل الجزر والباذنجان والقرع والكوسة.

؛ مثل الجزر والباذنجان والقرع والكوسة. الفواكه غير المقشرة؛ مثل التفاح والخوخ والبابايا والموز والكمثرى.

مثل التفاح والخوخ والبابايا والموز والكمثرى. الحبوب والكربوهيدرات ؛ مثل الأرز الأبيض والمعكرونة والبطاطس والبطاطا الحلوة بدون قشر.

؛ مثل الأرز الأبيض والمعكرونة والبطاطس والبطاطا الحلوة بدون قشر. منتجات الألبان؛ مثل الحليب منزوع الدسم والزبادي الطبيعي والأجبان البيضاء؛ مثل الريكوتا واللبن الرائب.

مثل الحليب منزوع الدسم والزبادي الطبيعي والأجبان البيضاء؛ مثل الريكوتا واللبن الرائب. البهارات الطبيعية ؛ مثل الأعشاب، والثوم، والبصل، والبقدونس، والكزبرة، والأوريجانو.

؛ مثل الأعشاب، والثوم، والبصل، والبقدونس، والكزبرة، والأوريجانو. بمجرد أن تهدأ الأعراض، يمكنك العودة تدريجياً إلى عادات الأكل الطبيعية للطفل، ولكن من المهم تناول نظام غذائي متوازن وصحي، تشمل الاحتياطات المهمة الأخرى عدم الاستلقاء بعد الوجبات، وتجنب تناول السوائل أثناء الوجبات، وتناول الطعام ببطء، ومضغ الطعام جيداً.

العلاج النفسي

اعتماداً على درجة التوتر أو القلق أو العصبية التي يعاني منها الطفل، قد يوصي الطبيب أيضاً باللجوء إلى العلاج النفسي للتغلب على أعراض التوتر التي تعد من أكثر الأعراض المزعجة التي تؤثر على وظيفة المعدة، وقد تتسبب في التهابها.

النشاط البدني

ممارسة الطفل للتمارين الرياضية بانتظام يعد مهماً لتحسين اضطرابات الهضم، والحد من التوتر والقلق وزيادة إنتاج الهرمونات.

العلاجات المنزلية

يمكن أن تساعد بعض المشروبات الطبيعية في علاج التهاب المعدة الناجم عن التوتر وهي كالآتي:

شاي الشمر فهو يساعد على علاج التهاب المعدة، لاحتوائه على مركبات الأنيثول والصابونين والفلافونويد، وتعد هذه المركبات النشطة بيولوجياً ذات تأثير مضاد للالتهابات، وتساعد على تحسين عملية الهضم والتخلص من آلام المعدة.

فهو يساعد على علاج التهاب المعدة، لاحتوائه على مركبات الأنيثول والصابونين والفلافونويد، وتعد هذه المركبات النشطة بيولوجياً ذات تأثير مضاد للالتهابات، وتساعد على تحسين عملية الهضم والتخلص من آلام المعدة. شاي الزنجبيل هو أحد مضادات الأكسدة ومضاد الالتهابات والقيء، والذي يساعد على تعزيز الهضم الأمثل.

هو أحد مضادات الأكسدة ومضاد الالتهابات والقيء، والذي يساعد على تعزيز الهضم الأمثل. عصير الكرنب يعد خياراً جيداً لعلاج التهاب المعدة، فهو يساعد على الشفاء وتخفيف الحرقة، يحتوي الكرنب على مركبات الجلوكوزينات والقلويدات وفيتامين C والبيتاكاروتين، والكاتيكين، وهي مركبات نشطة بيولوجياً ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للحموضة.

يعد خياراً جيداً لعلاج التهاب المعدة، فهو يساعد على الشفاء وتخفيف الحرقة، يحتوي الكرنب على مركبات الجلوكوزينات والقلويدات وفيتامين C والبيتاكاروتين، والكاتيكين، وهي مركبات نشطة بيولوجياً ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للحموضة. عصير الكمثرى غني بالفلافونويد، وهي مركبات نشطة بيولوجياً أيضاً تساعد في مكافحة التهاب المعدة، وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام؛ مما يجعله علاجاً منزلياً رائعاً لأعراض التهاب المعدة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.