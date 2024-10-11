خلال موسم الرياض 2024 ..إليك أهم ورش عمل وفنون لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - مما لا تعرفه بعض الأمهات أن موسم الرياض 2024 يحمل العديد من الأنشطة الترفيهية والفنون التي تعزز روح الإبداع لدى طفلك، ومساعدتهم على تقوية الثقة بالنفس وتنمية الاعتماد على النفس، وبجانب مساعدة الأطفال على تقوية صحتهم الذهنية والعقلية والنفسية.

على الجانب الآخر يمكن للأطفال حضور بعض ورش العمل والفعاليات الفنية والثقافية المختلفة في منطقة بوليفارد وورلد، واكتشاف الثقافة والفنون من خلال العروض الحية والفعاليات الترفيهية التفاعلية، حيث تُعتبر بوليفارد وورلد الرياض من أبرز وجهات موسم الرياض، والتي نجحت في خلق تجربة فنية وترفيهية مختلفة ومستحدثة وألعاب متنوعة للأطفال من جميع الأعمار، إليك وفقاً لموقع "almosafer"أهم ورش عمل وفنون للأطفال خلال موسم الرياض 2024.

سوق الأولين

يمكن للأطفال الاستمتاع بالأنشطة وورش العمل الفنية بالإضافة إلى الألعاب - الصورة من موقع Freepik

يعتبر سوق الأولين هو أحد مناطق موسم الرياض 2024 التي تتضمّن أسواقاً شعبية تعكس هوية المملكة العربية السعودية، فقد يكون السوق هو المكان المفضل لدى الأطفال حيث يمكنهم الاستمتاع بالأنشطة وورش العمل الفنية، بالإضافة إلى الألعاب التي تنمّي المهارات لديهم.

فيمكن لبعض الأنشطة الفنية مثل الرسم والقيام بحمل الفرشاة، أو قطع الورق أو تشكيل الطين من الأنشطة الفنية التي يمكن للأطفال ممارستها، فهي تساعد على تدريب المهارات الحركية الدقيقة لدى الأطفال.

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بوليفارد سيتي

تحظى منطقة "بوليفارد سيتي" بشعبية كبيرة في موسم الرياض، فهي تشمل مجموعة من العروض الفنية؛ مثل المسرحيات والحفلات الغنائية التي يمكن للأطفال الاستمتاع بها وتنمية بعض المهارات كالانتباه، والإبداع، فعلى سبيل المثال، يركز الطفل على الغناء والرقص على الإيقاع، وسيكمل الحركة حتى تتوقف الموسيقى ويستمر في متابعة الحركة حسب الإيقاع، ففي هذه الحالة يمكن أن تساعدهم فوائد الفن على التركيز والانضباط في إكمال مهامهم.

تجربة استديوهات الحصن

يمكن للأطفال تجربة زيارة استديوهات الحصن كواحدة من الوجهات في موسم الرياض - الصورة من موقع Freepik

يمكن للآباء والأمهات اصطحاب أطفالهم الصغار لمشاهدة العروض المسرحية، وتتمثل فائدة اصطحاب الأطفال إلى العروض الفنية ومشاهدة فريق إدارة المسرح الذي صمم ديكورات جذابة وترتيبات إضاءة وموسيقى لدعم الحدث.

وخلال هذا العام أيضاً قد تم الإعلان عن تجربة جديدة وحصرية لموسم الرياض 2024، وهي تجربة زيارة استديوهات الحصن كواحدة من الوجهات في موسم الرياض، والتي تمكن الأطفال من اكتشاف رحلة صناعة الأفلام خطوة بخطوة، بدايةً بكتابة السيناريو، تجهيز الأدوات وحتى مواقع التصوير وعمليات المونتاج والصوت والجرافيكس.

متحف Big Fun

الأطفال محبو التجارب المثيرة والخدع البصرية، يمكنهم الذهاب إلى متحف بيج فن الشهير في الرياض في 3 نوفمبر في مجمع بارك أفنيو في الرياض.

يضم المتحف الغابة الخيالية أو غابة القصص الخيالية والتي تضع الأطفال في متاهة سحرية داخل غابة مليئة بالحيوانات والطيور في وسط مساحة مغطاة بالثلوج، كما يقدم المتحف تجربة مليئة بالأحاسيس تمكن الأطفال من اختبار مشاعر الفرح والسعادة إلى الخوف والغضب من خلال تجارب مثيرة تنقل مشاعرهم من حالة إلى أخرى، ولهذا السبب فإن إحدى فوائد الفن للأطفال هي أنه يمكن أن يساعدهم على تعلم التعبير عن أنفسهم، وتجربة المشاعر المختلفة.

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منطقة العاذرية

تتطلب الأنشطة الفنية من الأطفال التعاون مع الأصدقاء الآخرين في مجموعات، ويساعد ذلك على تنمية شعورهم بالمسؤولية والتعاون لخلق أعمال فنية جيدة، كما أن فوائد الفن يمكنها أيضاً تحسين التنمية الاجتماعية للأطفال.

وتعتبر منطقة العاذرية وهي واحدة من أحدث الإضافات إلى مناطق موسم الرياض 2024 – 2025، وتعد وجهة استثنائية تعكس التراث الثقافي السعودي الأصيل بلمسة حديثة ومبتكرة.

يمكن لأطفالك أيضاً استكشاف تاريخ المملكة العريق من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات، والأنشطة الفنية التي تجمع بين الأصالة والحداثة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.