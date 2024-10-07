تناول الأطعمة غير الصحية يؤثر على القلب

حذر الدكتور حازم خميس، أستاذ القلب بمعهد القلب القومى، والمشرف العام على أقسام القلب بهيئة الرعاية الصحية، من التوتر حيث يعتبر من أخطر العوامل التي تؤثر على صحة القلب، ويتسبب في إلحاق الضرر بالقلب مثل: ارتفاع ضغط الدم، وزيادة ضربات القلب، يعرضك للأزمات القلبية، التعرض لمتلازمة القلب المكسور أو القلب الحزين.

وأوضح، فى تصريح صحفي، أن التعرض لضغط نفسى عصبى يؤدى إلى هبوط عضلة القلب وانشقاق في الشريان الأورطى والتأثيرعلى عضلة القلب نفسها وقد يودى بالحياة نفسها.

وينصح المصريين باتباع النصائح التالية:

أولا: تناول الأكل الصحى الملىء الخضروات والمياة

ثانيًا: تجنب الدهون المشبعة وعدم الطبخ بالزيت أو السمن النباتى

ثالثًا: ممارسة الرياضة على الأقل رياضة المشى.

رابعًا: البعد عن التدخين نهائيا

ولابد من توعية المصريين بمخاطر أمراض القلب واتباع الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات القلبية من خلال تغيير نمط الحياة، موضحًا أن الذى يعانى من السمنة لابد من خفض وزنه، والمدخن يقلع عن التدخين بكل أنواعه لأنه منتشر بكثرة حاليا وسط المصريين، وضبط الكوليسترول والضغط والسكرى وضبط الدهون وممارسة الرياضة، وتجنب الوجبات السريعة.

وقال: لذلك يصاب المصريين بتصلب الشرايين المبكر والذى يصيب الشباب في سن صغير من 20 و30 و40 سنة، موضحا أن 90% من أسباب تصلب الشرايين من الأكل، ونوعية نمط الحياة من التعرض للتوتر النفسى والعصبى والضغوط النفسية والعصبية للمصريين كل هذا أدى الى زيادة حدوث الأزمات القلبية في الكبار والصغار.

وأضاف أنه لابد أن نتذكر رقم 5000 وهو حاصل ضرب سنك في الكوليسترول الضار قليل الكثافة، وإذا وصل الى رقم 5000 فهذا يعنى أنك وصلت إلى مرحلة تصلب الشرايين، لانه لابد أن يكون أقل من 5000 لأنه بذلك تحمى شرايينك وتحمى قلبك.

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