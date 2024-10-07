ملف رياضة الخليج 365.. قرارات الأهلي النارية.. حرق مرموش لأشجار ميونخ.. ونجوم حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها قرارات نارية للنادي الأهلي بشأن تصريحات القندوسي، وقيادة مرموش لفرانكفورت للتعادل مع البايرن، ونجوم الأهلي والزمالك في حرب أكتوبر.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

بيع وإعادة هيكلة.. قرارات نارية من الأهلي بشأن أزمة تصريحات القندوسي

انتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ 48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة. وفي ضوء ذلك، قرر الكابتن محمدرمضان المدير الرياضي ما يلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

+90.. شاهد هدف مرموش القاتل في مرمى بايرن ميونخ

قضى المحترف المصري، عمر مرموش، على آمال بايرن ميونخ في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

11 صورة لنجوم الأهلي والزمالك والدوري الذين شاركوا في حرب أكتوبر 73

يحل اليوم الـ6 من أكتوبر الذكرى الـ51 على حرب أكتوبر؛ حيث تكبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، بداية من تدمير خط بارليف المنيع بحسب وصف تل أبيب، حتى تحرير شبه جزيرة سيناء، بعد احتلالها في عام 1967.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"زامل صلاح".. موعد وصول لاعب ليفربول السابق للانضمام للزمالك

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الإنجليزي أوفاي ايجاريا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لعب مع أرسنال وليفربول.. من هو أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المنتظرة؟

اقترب الجناح الإنجليزي، أوفي إيجاريا، من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر يكشف موقف محمد صلاح من التجديد مع ليفربول

قال مصدر لموقع الخليج 365، إن النجم المصري محمد صلاح، لم يتلق أي عرض حتى الآن من نادي ليفربول الإنجليزي وذلك لتجديد العقد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"39 صفقة بـ 26 وكيل".. الكشف عن تفاصيل مكاملة أمير توفيق ومحمود الخطيب بسبب أزمة تصريحات قندوسي

كشف الإعلامي محمد المحمودى‏ عن تفاصيل مكالمة المدير التنفيذي لشركة الكرة، ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي ورئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب بسبب الأزمة المُثارة إثر تصريحات المحترف الجزائري بصفوف النادي المعار لسيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

والد مصطفى أشرف يكشف لمصراوي آخر تطورات انتقال نجله إلى نادي الزمالك

كشف أشرف مصطفى، والبد لاعب مونشنجلادباخ الألماني مصطفى أشرف، آخر تطورات انتقال نجله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"6 لاعيبة هيجددوا".. رمضان يكشف مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تحدث مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، عن ملف التجنيد بالنادي الأهلي، وكشف عدد اللاعبين الذي تم الاستقرار على تجديد تعاقدهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا