شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للرياضة تتألق في إنتاج مباريات كأس العالم لكرة اليد للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نالت الشركة "المتحدة" للرياضة إشادة واسعة من خلال إنتاجها المميز لمباريات كأس العالم لكرة اليد للأندية، حيث قدمت تغطية تقنية متقدمة طوال الأسبوع الماضي.

وتميزت عمليات الإنتاج بتخصيص 14 كاميرا، منها كاميرتان بطيئتان "سلوموشن"، و"واير-كام" للتصوير من أعلى (CableCam)، بالإضافة إلى كاميرتين محمولتين ودرون للتصوير الجوي، مما أتاح زوايا تصوير استثنائية وتجربة مشاهدة فريدة.

كما تم استخدام عربة البث OB 23 4K التابعة للتلفزيون المصري الحكومي لضمان جودة عالية في الصورة، مع زيادة عدد الكاميرات خلال حفلي الافتتاح والختام، مما أضاف لمسة احترافية إلى التغطية، وأيضًا تم دمج الجرافيك بشكل احترافي من خلال عربة الإنتاج التابعة للشركة المتحدة، مما أكمل الصورة النهائية بطريقة فائقة الجودة.

هذا المستوى العالي من الإنتاج يؤكد مرة أخرى أن الشركة "المتحدة للرياضة" تولي كل حدث تقوم بإنتاجه الاهتمام التقني الذي يستحقه، مما يجعلها رائدة في مجال الإنتاج الرياضي في مصر.