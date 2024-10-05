شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بسرطان الثدي.. علامات مبكرة للإصابة بالمرض لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الثدي الشبح الذي يطارد مخيلة كل امرأة، مرض تخاف أغلبهن من الإصابة به، لم يعد أبدًا مرضًا خطيرًا، بعد حملات الاكتشاف المبكر له، والتطور الهائل في علاجاته المختلفة.

وفى شهر التوعية بسرطان الثدى، لابد أن تعي كل امرأة طبيعة العلامات والإشارات التي يعطيها لها جسدها لكي تتأكد من الإصابة بسرطان الثدي من عدمها، فهناك علامات ظاهرة وهناك علامات غير معروفة أخرى، ولم يعد الفحص المنزلي للكتل هو الدليل القاطع الوحيد كما يعتقد البعض خطأ.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ucla health الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن سرطان الثدي قد يعطي علامات ظاهرة واضحة للغاية، وفي بعض الحالات الأخرى لا يعطي تلك العلامات، لذلك لم تعد الفحوصات الذاتية كافية أبًدا لاكتشافه، ونصح التقرير بضرورة الإهتمام بالفحوصات الشهرية أو كل فترة بين الحين والآخر لدى طبيب مختص.

علامات مبكرة للإصابة بسرطان الثدى: وفقا للتقرير فإن أشهر العلامات التي يمكن أن تظهر على الثدي وتنذر بالإصابة بمشكلة أو سرطان فيه:

ألم في الثدي غير مرتبطة بالطمث أو الدورة الشهرية وفي أوقات متغيرة من الشهر.

تورمات في أجزاء من الثدي ملحوظة.

فجأة يتغير الثدي من حيث شكل الجلد، التجعد، لونه، تقشر، ظهور علامات حمراء، خشونة في أماكن ما، سماكة وشدة وقسوة في بعض مناطق الجلد، تجعد بعد مناطق الجلد.

أي تغير في حالة الحلمة يعد علامة يجب الكشف عنها مثل أن تصبح الحلمة متغيرة في لونها وملمسها أو أن تصبح مقلوبة.

تغيرات في إفرازات الحلمة دون أن يرتبط ذلك بالرضاعة.

تورم تحت الإبطين بشكل ملحوظ.

أما عن العلامات الأخرى التي تؤكد الإصابة بسرطان الثدي الالتهابي، وهي علامات لا يمكنك تجاهلها أبدا:

تورم الثدي بشكل ملحوظ بين الحين والآخر

انقلاب الحلمة تمامًا علامة هامة وضرورية

يبدأ جلد الثدي في ظهور نتوءات أو حفر وبتبسيط في الشرح قد يظهر على شكل قشرة من البرتقال

أي زيادة مفاجئة وثقل شديد في الثدي بشكل ملحوظ يجب الكشف عنه سريعًا

ظهور علامات حمراء على الثدي

ظهور الكدمات على سطح الثدي

كل تلك العلامات السالفة الذكر تتطلب زيارة الطبيب المختص، ولا تكتفي أبدًا بالفحص المنزلي للكتل دون أن تكوني خضعتي للفحوصات الشاملة التي يقررها طبيبك وفقا لحالتك الصحية والعمرية.