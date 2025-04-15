الخليج اليوم .. الرئيس اللبناني يجري زيارة رسمية إلى قطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الثلاثاء أن الرئيس جوزيف عون توجه على رأس وفد إلى قطر في زيارة رسمية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن الرئيس عون غادر إلى الدوحة، في زيارة رسمية لقطر تلبية لدعوة أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضحت أنه يرافق رئيس الجمهورية، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وينضم في الدوحة الى الوفد الرسمي، سفيرة لبنان في قطر، السيدة فرح بري،

وذكرت أن الزيارة ستستمر حتى بعد ظهر غد الأربعاء، ويتخللها لقاء ثنائي بين الرئيس عون وأمير قطر، ومحادثات موسعة يشترك فيها الجانبان القطري واللبناني.

وكان عون تلقى في يناير الفائت وبعد أسبوع من انتخابه رئيسا للبلاد دعوة لزيارة قطر.

يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد وصل في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى قطر، وكان الأمير تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبليه لدى وصوله ووفده المرافق إلى مطار حمد الدولي.