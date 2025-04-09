شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتزم إغلاق 6 مدارس تابعة للأنروا في القدس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم كيان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق 6 مدارس أخرى تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية ذات الأغلبية العربية.

وكتب مدير الأونروا فيليب لازاريني عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس" يوم الثلاثاء، أن قوات الشرطة وموظفين تابعين لمجلس مدينة القدس دخلوا المدارس عنوة.

وأضاف أنهم أمروا بإغلاق المدارس في غضون 30 يومًا.

وتابع لازاريني إن نحو 800 صبي وفتاة سوف يتأثرون بشكل مباشر بأوامر الإغلاق هذه، ومن المرجح ألا يتمكنوا من استكمال عامهم الدراسي".

8 شهداء فلسطينيين

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارتين للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، على خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مجمع ناصر الطبي، باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعات وخيامًا للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال التقدم نحو المناطق الشرقية والشمالية من المدينة، على وقع عمليات القصف الجوي والمدفعي، وشرعت في شق محور جديد بطول عدة كيلومترات يفصل مدينة رفح عن خان يونس، وأجبرت نحو ربع مليون فلسطيني على النزوح من المدينة ومحيطها.