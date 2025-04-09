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ضبط شركتين مصريتين غير مرخصتين تروجان لرحلات حج وعمرة

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اليوم - القاهرة 0 تبليغ

ضبط شركتين مصريتين غير مرخصتين تروجان لرحلات حج وعمرة

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الدمام - شريف احمد - ضبطت السلطات المصرية شركتين مصريتين غير مرخصتين تروّجان لرحلات حج وعمرة وبرامج سياحية وهمية، بهدف الاحتيال على المواطنين المصريين والاستيلاء على أموالهم.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شركتين سياحيتين غير مرخصتين، تورطتا في عمليات نصب واحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية ودينية مثل الحج والعمرة، رغم عدم امتلاكهما التراخيص القانونية اللازمة.

ضبط القائمين على الشركتين

عقب التحريات وتقنين الإجراءات، جرى ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وعثر بداخل مقراتها على مستندات تشمل أختامًا وجوازات سفر وتأشيرات سفر ودفاتر تحصيل نقدية وكروت بيانات لراغبي السفر.
ضبط شركتين مصريتين غير مرخصتين تروجان لرحلات حج وعمرة - إكس الحج والعمرة

بالإضافة إلى أوراق دعائية مضللة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية المواطنين المصريين من عمليات الاحتيال وضبط المخالفات في قطاع السياحة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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