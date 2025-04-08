شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرات بتزايد معدلات التضخم في إسرائيل بعد رسوم ترامب الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزي، عن قلقه من صعود التضخم في إسرائيل بسبب التعريفات الأمريكية الجديدة.



وقال محافظ بنك إسرائيل - في تصريحات لصحيفة جلوبس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء - إنه بعد أن أعلنت اللجنة النقدية قرارها أمس بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5٪ يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابًا لم نشهده منذ سنوات.



وأضاف من الصعب تقدير الحجم بسبب حالة عدم اليقين والتداعيات، لافتًا إلى أنه من وجهة نظر إسرائيل، هناك تداعيات سلبية على صادرات إسرائيل لأمريكا.



وأضاف يارون: "نقدر أن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، والتي تشكل حوالي 13٪ من إجمالي صادرات السلع والخدمات، ستتأثر بشكل كبير نتيجة للتعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية"، لافتًا إلى أن العامل الآخر للتأثيرات ظهر في تقلبات سعر الصرف.



في الوقت نفسه، حذر مودي شافرير، كبير استراتيجيي الأسواق في بنك هبوعليم، من أنه "حتى لو وقعت إسرائيل اتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع تخفف بشكل كبير من نطاق التعريفات الجمركية المفروضة عليها، فإن النمو الاقتصادي المحلي سوف يتأثر سلبا مع تفاقم الحرب التجارية العالمية".



وزاد التضخم في إسرائيل بأكثر من المتوقع في يناير إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام.