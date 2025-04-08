شكرا لقرائتكم خبر عن غارات أمريكية على مدينة الحديدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

شنت الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية ، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي.

من ناحية أخرى، أعلن الحوثيين، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً لقوات الاحتلال الإسرائيلية في منطقة يافا المحتلة، واستهدفت الثانية مدمرتين أمريكيتين.

وأوضحت الجماعة اليمنية في بيان صادر عنها أمس الاثنين، أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا".

وأشار البيان إلى أنه ورداً على استمرار "العدوان الأمريكي على بلدِنا وجرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا تواصل القوات المسلحة اليمنية استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر التي تنفذ العدوان على بلدنا، حيث نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة، استهدفت مدمرتين أمريكيتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة."