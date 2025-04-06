الخليج اليوم .. الخليفي يعلق على تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ13 في تاريخه

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعرب رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ13 في تاريخه بعد فوزه على أنجيه 1-0 أمس السبت، ضمن الجولة الـ28 من المسابقة.

ونقل الموقع الرسمي لسان جيرمان عن الخليفي قوله: "نحن فخورون للغاية بتتويجنا بلقب الدوري الفرنسي، أحد أقوى الدوريات في أوروبا، دون أن نتلق أي خسارة حتى الآن".

وأضاف "نهنئ جميع اللاعبين، والمدرب لويس إنريكي، ومستشارنا الرياضي لويس كامبوس، وجميع موظفينا، على ما قدموه من عمل رائع".

وأشار الخليفي "إنها لحظة رائعة لجميع مشجعينا في فرنسا وخارجها، ولمدينة باريس، لقد شهد الجميع في عالم كرة القدم وأعجبوا بتطور فريق باريس سان جيرمان في هذا العصر الجديد، بفلسفتنا القائمة على العمل الجماعي قبل كل شيء".

وأكد "نجم باريس سان جيرمان هو الفريق، وهذا النجم يتألق ببراعة، سنستمتع بهذه اللحظة مع عائلاتنا وجماهيرنا الرائعة، الموسم لم ينته بعد، وعلينا مواصلة العمل الجاد والتركيز، مباراة تلو الأخرى، والقتال من أجل كل شيء في جميع المسابقات حتى اللحظة الأخيرة من الموسم".

وبعد هذا التتويج، ابتعد الفريق الباريسي بصدارة قائمة الأندية الأكثر فوزا بالدوري الفرنسي برصيد 13 لقبا خلفه سانت إيتيان 10 ألقاب.

وحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني هذا الموسم بعد تتويجه بكأس السوبر الفرنسي في يناير الماضي بالفوز 1 -0 على موناكو في مباراة أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحقق الفريق الفرنسي أيضا اللقب الخامس تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي تولى المسؤولية في صيف 2023 بعد التتويج بالثلاثية المحلية الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر في الموسم الماضي.

المصدر: أ ب