شكرا لقرائتكم خبر عن 40 درجة مئوية.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية عن درجات الحرارة المسجلة، اليوم السبت في مختلف مناطق المملكة، حيث واصلت الأجواء تفاوتها بين مناطق الشمال والجنوب، وسجلت مدينة الدمام أعلى درجة حرارة بلغت 40 درجة مئوية، تليها الرياض بـ39 درجة، ثم مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بـ38 درجة مئوية لكل منهما.

وسجلت بريدة 36 درجة مئوية، وجدة 34، فيما بلغت الحرارة في نجران 35 درجة، وجازان 34 درجة مئوية. أما تبوك وسكاكا، فقد سجلتا 28 درجة، كذلك حائل الدرجة نفسها، بينما جاءت عرعر في حدود 27 درجة مئوية.

في المناطق الجبلية، انخفضت درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ، حيث سجّلت أبها 26 درجة مئوية نهاراً و14 درجة ليلاً، والباحة سجّلت 24 درجة نهاراً و15 ليلاً، وهي من أدنى المعدلات المسجّلة لهذا اليوم.

وتوقع المركز استمرار التقلبات الجوية المعتادة في هذا الوقت من العام، مع نشاطٍ في الرياح المُثيرة للغبار في بعض المناطق الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من جنوب المملكة وغربها، تشمل مرتفعات الباحة وعسير وجازان.