شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: الاحتلال يحاول تقويض الأمن الإقليمي باستهداف سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الاعتداءات الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لغارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المواقع في الجمهورية العربية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأكّد أن هذه الغارات تعدّ حلقة جديدة في سلسلة محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، مشددًا على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.وأشار الأمين العام، إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة يشجّع على استمرارها، مطالبًا بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقفها، بما يصب في مصلحة الأمن والسلم في المنطقة.