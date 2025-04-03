شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد حفيد رئيس وفد حماس بالمفاوضات خليل الحية فى غارة على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام محلية فلسطينية استشهاذ حفيد رئيس الوفد المفاوض القيادي بحماس خليل الحية، الطفل محمد عز الحية (عامان) واصابة شقيقه 3 أعوام إصابة خطيرة بقصف الاحتلال للنازحين بمدرسة الأرقم شرق غزة.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول المستشفى الأهلي العربي قبل قليل 27 شهيدا وأكثر من 70 إصابة كحصيلة أولية، نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه للمواطنين النازحين في مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة .