الخليج اليوم .. أمير الكويت والرئيس الإيراني يبحثان التطورات الإقليمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، فضلاً عن سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يؤكد عمق العلاقات الراسخة بين الكويت وإيران، طبقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، كونا.

جاء ذلك أثناء تلقي أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إذ استعرضا في الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية، كما تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر، فيما أشاد أمير البلاد بالعلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت وإيران، مؤكداً الحرص المشترك لتعزيزها وتنميتها نحو مزيد من التعاون المشترك.