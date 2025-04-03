الخليج اليوم .. السعودية تجدد رفضها لمحاولات إسرائيل تهديد أمن سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للغارات الإسرائيلية، التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في سوريا، إذ أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.

وجددت المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية، كما شددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.

الموقف السعودي الرافض لانتهاكات إسرائيل تجدد عقب ما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات في سوريا ليل الأربعاء، طالت على وجه الخصوص محيط مركز للبحوث العلمية في شمال دمشق، وقرب مدينة حماة وسط البلاد، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، وفق "سانا".

إلى ذلك، أفادت الوكالة السورية بوقوع ضربة جوية إسرائيلية استهدفت محيط حماة، بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي مهاجمته قواعد عسكرية سورية وغيرها من البنية التحتية العسكرية في دمشق، إذ قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، "إن الجيش ضرب قدرات عسكرية كانت باقية في قاعدتي حماة وT4 في حمص، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".

من جانبها، أدانت الخارجية السورية الغارات الإسرائيلية على البلاد، ووصفته في بيان نشر عبر منصة "إكس"، بأنه "انتهاك سافر للقوانين الدولية"، كما دعت دمشق، المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف "عدوانها" والتزام القانون الدولي.