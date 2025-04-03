شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تندد بالتصعيد العسكري الإسرائيلي المتزايد في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت الأمم المتحدة الخميس بالتصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا، بعد سلسلة غارات وتوغل ميداني، محذرة من أن هذه الأفعال تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس.

واتهمت سوريا اسرائيل بتعمد زعزعة استقرارها، بعد سلسلة غارات طالت ليل الأربعاء الخميس مواقع عسكرية بينها مطار حماة العسكري، وتوغل قواتها جنوبًا، ما أسفر عن مقتل 13 سوريًا على الأقل، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

18 غارة على مطار حماة

وتحدث الإعلام الرسمي السوري ليل الأربعاء عن غارات إسرائيلية استهدفت مطاري حماة العسكري ومحيط مطار تي-فور (T4) في محافظة حمص (وسط)، إضافة الى مركز البحوث العلمية في منطقة برزة في دمشق.



وبحسب المرصد، شنت طائرات إسرائيلية نحو 18 غارة على مطار حماة العسكري طالت مدرجاته وطائراته وأبراجه، ما أدى الى خروجه من الخدمة، ومقتل 4 عناصر تابعين لوزارة الدفاع السورية.

ونددت وزارة الخارجية السورية في بيان بشن إسرائيل غارات على 5 مناطق مختلفة في انحاء البلاد خلال 30 دقيقة، ما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

وقالت: يشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها.

مقتل 9 سوريين

وبعد الغارات الجوية، قُتِل 9 سوريين من سكان درعا فجرًا بنيران اسرائيلية في حرج سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل، في الريف الغربي للمحافظة.



وبحسب المرصد، قُتل التسعة وهم من أبناء المنطقة المسلحين خلال محاولتهم التصدي للقوات الإسرائيلية، وذلك بعد نداءات وجهتها مساجد المنطقة لحث السكان على الجهاد ضد التوغل الإسرائيلي.

وكانت قوة اسرائيلية مدعومة بعشرات العربات تقدمت في المنطقة قبل القصف.