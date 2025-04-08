شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الدفاع السعودى والأمريكى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، سبل تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الإثنين- تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، ورؤية البلدين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.