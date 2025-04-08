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وزيرا الدفاع السعودى والأمريكى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

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وزيرا الدفاع السعودى والأمريكى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

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القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، سبل تعزيز العلاقات الأمريكية، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الإثنين- تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، ورؤية البلدين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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