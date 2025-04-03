شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" لبنان: جريحان فى غارة إسرائيلية على"بنت جبيل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بلبنان بيانا، أعلن فيه سقوط جريحين إثر غارة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق بنت جبيل، جنوب لبنان.

من جهة اخرى ، شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاث غارات على المركز المستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الناقورة جنوب لبنان، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتضرر سيارتي اسعاف وإطفاء. وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

تأتى الغارات الإسرائيلية على الجنوب بعد غارات شنها العدوان على الضاحية، ومن جانبه أعرب الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون عن إدانته للغارات الإسرائيلية؛ معتبراً أن هذا الإعتداء على محيط بيروت، للمرة الثانية منذ اتفاق الـ26 من نوفمبر الماضي، يشكل إنذاراً خطيراً حول النيات المبيتة ضد لبنان ، خصوصاً في توقيته الذي جاء عقب التوقيع في جدة على اتفاق لضبط الحدود اللبنانية السورية، برعاية مشكورة ومثمنة من قبل المملكة السعودية.

وقال: "إن التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا، ومنع أي انتهاك لها من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان. كما يقتضي مزيداً من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية المُجمع عليها في خطاب القسم وبيان الحكومة. وهو ما سنجسّده في عملنا وتعاوننا مع الحكومة ورئيسها، لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان".