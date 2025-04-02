شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، مساء الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح، جنوب قطاع غزة.



وذكرت مصادر فلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن قوات الاحتلال قصفت منطقة (ميراج) شمال رفح، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، مشيرة إلى طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على مدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعي للمدينة.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,399 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 114,583 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق للرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب (35 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، نقل على إثرها إلى المستشفى، إضافة لاعتقال الشاب يوسف شعبان نصر الله حنني (28 عاما).



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واحتجزت عددا من الشبان ونكلت بهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.